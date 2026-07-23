Konya Kültür Yolu Festivali Özcan Deniz Konseriyle Coşkulu Anlara Sahne Oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Konya Kültür Yolu Festivali beşinci gününde de büyük bir coşkuyla devam etti. Festivalin beşinci gün akşamında Türk müzik dünyasının güçlü seslerinden Özcan Deniz Kılıçarslan Şehir Meydanı üzerinde kurulan dev sahnede müzikseverlerle buluştu. Meydanı saatler öncesinden dolduran binlerce dinleyici ünlü sanatçıyı coşkulu alkışlarla karşıladı. Başarılı sanatçı konser boyunca sergilediği yüksek sahne performansıyla Konyalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Özcan Deniz Sevilen Şarkılarıyla Konyalıları Büyüledi

Müzik kariyerinde sayısız hit esere imza atan aynı zamanda oyunculuk ve yönetmenlik alanındaki başarılı çalışmalarıyla da tanınan Özcan Deniz Konya'daki performansıyla büyük ilgi gördü. Sahneye çıktığı ilk andan itibaren alanın enerjisini yükselten usta isim duygusal ve hareketli parçalarını ardı ardına seslendirdi. Sanatçının repertuarında özellikle Zorun Ne Benle, Dön Desem ve Derin Duygular gibi geniş kitlelerce bilinen unutulmaz eserler yer aldı. Meydanı hıncahınç dolduran binlerce müziksever dev korolar halinde konser boyunca tüm şarkılara eşlik etti.

Sahne Performansı ve Müzikal Diyaloglar Dikkati Çekti

Kılıçarslan Şehir Meydanı'nı dolduran dinleyiciler konser süresince cep telefonlarının ışıklarıyla şarkılara ritim tuttu. Özcan Deniz güçlü sesinin ve temposunun yanı sıra şarkı aralarında dinleyicilerle kurduğu sıcak diyaloglarla da dikkatleri üzerine çekti. Konyalıların yoğun sevgisine karşılıksız kalmayan ünlü sanatçı gösterilen bu büyük ilgiden dolayı alandaki tüm sanatseverlere teşekkürlerini iletti. Sanatçının neşeli halleri ve sahnedeki enerjisi festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Festival Şehrin Dört Bir Yanında Tüm Hızıyla Sürüyor

Öte yandan Konya Kültür Yolu Festivali sadece konserlerle sınırlı kalmayıp şehrin kültürel hayatına büyük katkı sunmayı sürdürüyor. Etkinlik takvimi içerisinde sergilerden söyleşilere geleneksel sanat atölyelerinden çocuk etkinliklerine ve zengin gastronomi duraklarına kadar pek çok farklı alan bulunuyor. Şehrin dört bir yanında düzenlenen bu kapsamlı organizasyonlar her yaştan vatandaşın kültür ve sanatla buluşmasını sağlıyor. Festival zengin içeriğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya önümüzdeki günlerde de devam edecek.