Ahu Yağtu 48. Yaş Gününü Sevgilisi Bora Cengiz İle Kutladı!

Ahu Yağtu 48. yaş gününü sevgilisi Bora Cengiz ile kutladı. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı doğum günü pozlarına beğeni yağdı.

Ahu Yağtu 48. Yaş Gününü Sevgilisi Bora Cengiz İle Kutladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 16:29

Podyumların tescilli güzellerinden aynı zamanda dizi ve sinema dünyasının başarılı ismi Ahu Yağtu yeni yaşına aşık olduğu adamla merhaba dedi. 48. yaş gününü bir süredir gözlerden uzak bir beraberlik yaşadığı yakışıklı oyuncu ve müzisyen sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutlayan ünlü isim romantik ve neşeli anlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Son derece keyifli bir doğum günü organizasyonuyla yeni yaşını karşılayan güzel oyuncu bu özel gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Doğum Günü Pozlarına Beğeni Yağdı

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin doğum gününe özel romantik ve samimi pozları kısa sürede dijital dünyanın en çok konuşulan magazin konularından biri haline geldi.

Aşk Dolu Kutlama

Yeni yaşını sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte kutlayan Ahu Yağtu'nun pastasını keserkenki mutluluğu gözlerinden okundu. İkilinin birbirine uyumu ve aşk dolu bakışları takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal Medyadan Tebrik Yağmuru

Ahu Yağtu'nun Instagram hesabından paylaştığı doğum günü kareleri binlerce beğeni alırken magazin ve sanat dünyasından ünlü dostları da paylaşıma kutlama mesajları yağdırdı. Takipçileri "Aşk Ahu Hanım'a çok yaramış", "Harika bir çift olmuşsunuz", "Yeni yaşın mutluluk getirsin" yorumlarında bulundu.

Güzelliği ve fit görünümüyle yıllara meydan okuyan Ahu Yağtu 48. yaşını sevgilisi Bora Cengiz'in sürprizleriyle unutulmaz bir anıya dönüştürdü.

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