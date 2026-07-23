Soruşturma Dalga Dalga Büyüyor! AHBAP Kapsamında 6 Ünlü İsim Daha İfadeye Çağrıldı!

AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı. Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Koparan adliyeye gidecek.

Soruşturma Dalga Dalga Büyüyor! AHBAP Kapsamında 6 Ünlü İsim Daha İfadeye Çağrıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 16:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma kapsamında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Derneğin kurucusu ve başkanı Haluk Levent'in tutuklanmasıyla yeni bir boyut kazanan soruşturmada savcılık tanık ve bilgi sahibi sıfatıyla dinleyeceği isimlerin çemberini genişletiyor.

Geçtiğimiz günlerde Ece Üner, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in son olarak da gazeteci Fatih Portakal'ın adliyeye giderek ifade vermesinin ardından 6 ünlü isim daha adliye yolcusu oldu.

Gazeteciler, Sanatçılar ve YouTuber'lar İfade Verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı deprem döneminde yapılan yardım çağrıları kamuoyunu yönlendirme süreçleri ve dernekle olan ilişkiler kapsamında 6 tanınmış ismin daha bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağını bildirdi.

Savcılık tarafından adliyeye çağrılan isimler şu şekilde;

 Gazeteciler; Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses.

Sanat Ve Dijital Dünya; Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, başarılı oyuncu Hazal Kaya ve popüler YouTuber Fatih Koparan.

Önümüzdeki günlerde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitmesi beklenen bu 6 ismin vereceği ifadeler dev soruşturmanın seyri açısından merakla bekleniyor.

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