Necati Şaşmaz Günde 50-80 Bardak İçmeden Rahat Edemiyormuş!

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın çay tutkusu yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu, günlük tüketiminin 50 bardağı bulduğunu, bazı günlerdeyse 80'e kadar çıktığını açıklamıştı.

Necati Şaşmaz Günde 50-80 Bardak İçmeden Rahat Edemiyormuş!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 16:27

Yıllarca sert bakışları, ağır konuşmaları ve kendine özgü tavrıyla ekranlarda fırtına estiren Necati Şaşmaz'ın kamera arkasındaki hâli Polat Alemdar'dan epey farklıymış. Ünlü oyuncu yoğun geçen günlerde elinden çay bardağını düşürmüyormuş.

Şaşmaz, 2013 yılında katıldığı bir televizyon programında günlük çay tüketimini anlatmıştı. Söylediği rakam stüdyodakileri de ekran başındakileri de şaşkına çevirmişti.
 

Çaykolik Polat Günde 50 Bardak İçiyormuş

 

Necati Şaşmaz, normal bir günde yaklaşık 50 bardak çay içtiğini söylemişti. Bazı günlerde bu sayın 80'e kadar yükselebiliyormuş.

Bu rakamı küçük çay bardakları üzerinden değerlendirdiği düşünülse bile ortaya oldukça yüksek bir miktar çıkıyor. Set araları, senaryo çalışmaları ve uzun çekim saatleri boyunca Şaşmaz'ın en yakın eşlikçisinin çay olduğu anlaşılıyor.

Ünlü oyuncunun açıklaması, yıllar sonra yeniden gündeme gelince sosyal medyada "Çaykolik Polat" yorumları yapıldı. Polat Alemdar'ın masadaki ciddi hâlinin arkasında art arda boşalan çay bardaklarının bulunduğu gerçeği dizinin hayranlarına da oldukça eğlenceli geldi.

 

Bir Ara Pipetle İçmeye Başlamış

Necati Şaşmaz'ın çay alışkanlığına ilişkin en şaşırtıcı ayrıntı içtiği bardak bardak çayla sınırlı değil. Oyuncu, tüketiminin yoğunlaştığı bir dönemde çayı pipetle içmeye başladığından söz etmişti.

"Hatta bir ara pipetle içmeye başlamıştım çayı, düşünün artık hâlimi!" diyen Şaşmaz, bu sözleriyle düşkünlüğünün ulaştığı noktayı kendi ağzıyla özetlemişti.

Ünlü ismin bugün de aynı miktarda çay tüketip tüketmediği bilinmiyor. Ancak yıllar önce verdiği bu rakam, magazin arşivlerinin unutulmayan ünlü alışkanlıkları arasındaki yerini koruyor. Görünen o ki Polat Alemdar'ın en zorlu operasyonlarında bile çay molasına ihtiyaç varmış.

 

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