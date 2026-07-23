Aslında Resmini Çöpte Bulmuşlar! Burak Özçivit Nasıl Keşfedildi?

Rol aldığı dizilerle yurt içinde ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Özçivit'in şöhret basamaklarını nasıl çıktığı yeniden gündem oldu.

Özçivit'in modellik kariyerine uzanan yolculuğunda babası Bülent Özçivit'in büyük payı var. İddiaya göre oğlunun fotoğraflarını ondan habersiz Best Model yarışmasına gönderen baba Özçivit, ünlü oyuncunun hayatının yönünü değiştirdi.



Ön Elemede Fotoğrafları Çöpe Atılmış

Burak Özçivit'in yarışmaya gönderilen fotoğrafları ilk değerlendirmede beğenilmedi ve çöpe atıldı. Elbette hikâye burada bitmedi. Çöpteki fotoğrafları gören bir organizatör, Özçivit'in yeniden adaylar arasına alınmasını sağladı.

Böylece 2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan Özçivit, o yıl "Gelecek Vadeden Model" seçildi. İki yıl sonra şansını bir kez daha deneyen ünlü isim bu defa yarışmayı birincilikle tamamladı. Aynı yıl katıldığı Best Model of the World'deyse ikinci oldu.

Oyunculuk Teklifleri Peş Peşe Geldi

Yarışmanın ardından bir süre modellik yaptıktan sonra gelen teklifler üzerine oyunculuğa yöneldi. Özçivit daha önce verdiği bir röportajda kariyerinin başında çekimlerde oldukça zorlandığını anlatmıştı.

İlk ayların kendisi için epey yorucu geçtiğini söyleyen oyuncu zaman içinde kamera önüne alıştı, televizyon dünyasının aranan isimlerinden oldu.



Eski Fotoğrafları Yeniden Gündemde

Burak Özçivit'in Best Model yarışmasına katıldığı dönemde çekilen fotoğrafları yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun gençlik yıllarına ait karelerini gören hayranları, aradan geçen zamandaki değişimine kayıtsız kalamadı.

Bir dönem ön elemede beğenilmeyen ve çöpe atılan o fotoğraflar Özçivit’i önce modellik dünyasına, ardından oyunculuğa taşıdı. Yarışmaya katılması bile tesadüfe bağlı olan ünlü isim, yıllar içinde ekranların en tanınan oyuncularından biri hâline geldi.