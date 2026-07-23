Yaprak Dökümü'nün Ceyda'sı Başak Sayan'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı

Yaprak Dökümü dizisinin Ceyda'sı Başak Sayan'ın son hali ortaya çıktı. Ekranları bırakan yazar Başak Sayan değişimiyle şaşırttı.

Yaprak Dökümü'nün Ceyda'sı Başak Sayan'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 17:31

Yayınlandığı döneme damga vuran Yaprak Dökümü final yapmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle ilgi görmeyi sürdürüyor. Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasında bulunan dizinin oyuncuları günümüzdeki yaşamlarıyla sık sık merak konusu oluyor. Dizide Oğuz'a duyduğu saplantılı aşkla tanınan Ceyda karakterine hayat veren Başak Sayan yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi.

Ekranlardan Uzaklaşarak Bambaşka Bir Kariyer Seçti

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden ekrana uyarlanan yapımda canlandırdığı entrikacı rolle hafızalara kazınan Başak Sayan dizinin ardından oyunculuk kariyerini ikinci plana itti. Evlendikten sonra ikiz çocuklarını kucağına alan ünlü isim zamanının büyük kısmını ailesine ayırmaya başladı. Televizyon projelerinden tamamen çekilen başarılı isim şimdilerde kariyerine yazar olarak devam ediyor. Kaleme aldığı kitaplarla edebiyat dünyasında adından söz ettiren eski oyuncu doğayla iç içe sakin bir yaşam sürüyor.

Yıllara Meydan Okuyan Görüntüsüyle Sosyal Medyayı Salladı

Şehir hayatının karmaşasından uzaklaşan Başak Sayan günlük yaşantısını ve ailesiyle olan keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü ismin paylaştığı son fotoğraflar ise kısa sürede dijital platformlarda büyük yankı uyandırdı. Takipçileri oyuncunun geçen yıllara rağmen hiç değişmediğini ifade etti. Yıllara adeta meydan okuyan fit görünümü ve doğal güzelliği sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun takdir topladı.

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