Zeynep Alkan’dan Ameliyat Sonrası İlk Açıklama

Zeynep Alkan, alt göz kapağındaki kist nedeniyle gözünden ameliyat oldu. Sosyal medyada sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

Zeynep Alkan’dan Ameliyat Sonrası İlk Açıklama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2025 15:17

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, geçirdiği göz ameliyatıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerini bilgilendiren genç oyuncu, alt göz kapağındaki kist nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu.

Ameliyat Haberini Kendisi Verdi

Sanat camiasının tanınan ismi Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. Sağlık durumu hakkında ilk bilgiyi kendisi veren Alkan, “Alt göz kapağımda kist vardı, operasyon geçirdim” diyerek süreci özetledi.

Sosyal Medyada Duygusal Teşekkür

Ameliyatın ardından kısa sürede toparlanan Zeynep Alkan, takipçilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu, süreci sakin ve güçlü şekilde atlattığını söyledi. Paylaşımında:

“Küçük ama önemli bir operasyondu. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim.”
ifadelerine yer verdi.

 

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