Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Bu Kez Gerçekten Ayrıldı

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ilişkisi bitti mi? Akif Yaman'ın haberine göre ünlü çift bu kez yollarını arkadaşça ayırdı. İşte detaylar.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Bu Kez Gerçekten Ayrıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 14:03

Magazin dünyasının uzun süredir büyük bir ilgiyle takip edilen gözde çifti Serenay Sarıkaya ile Mert Demir hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Geçmişte pek çok kez "ayrıldılar" haberleriyle gündeme gelen ve her defasında bu iddiaları yalanlayan ünlü ikilinin magazin muhabiri Akif Yaman'ın duyurduğu özel habere göre bu kez gerçekten yollarını ayırdığı öne sürüldü.

İlişkileri Sessiz Sedasız Bitti

2024 yılından bu yana adları hemen her dönemeçte ayrılık dedikodularına karışan ancak tatil rutinleri sosyal medya etkileşimleri ve romantik jestleriyle iddiaları boşa çıkaran ikilinin bu defa ilişkilerini dostane bir şekilde sonlandırma kararı aldığı belirtiliyor.

Daha önce bahar aylarında birlikteliklerinin ikinci yılını kutladıklarını dile getiren ve özel hayatlarını göz önünde yaşamaktan kaçınan çift son dönemde kariyer koşturmacalarıyla adından söz ettiriyordu. Serenay Sarıkaya'nın uluslararası moda haftalarındaki boy gösterileri ve projeleri dikkat çekerken Mert Demir ise eylül ayında sevgilisinin makyajsız bir karesini paylaşarak magazin gündeminde yer bulmuştu.

Taraflardan Henüz Açıklama Gelmedi

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ikilinin ayrıldığına dair çıkan bu son iddia kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken ne Serenay Sarıkaya'dan ne de Mert Demir cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Çiftin sosyal medyadaki ortak fotoğraflarına nasıl bir müdahalede bulunacağı ve konuya ilişkin sessizliklerini ne zaman bozacakları ise şimdiden merakla bekleniyor.

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