Anne ve Babasının İzinde: Gupse Özay ile Barış Arduç'un Kızları Jan Asya Seslendirme Yaptı!

Gupse Özay ve Barış Arduç'un 4 yaşındaki kızları Jan Asya, annesinin "Gupi" filminde seslendirme yaptı. Anne-kızın ilk işi gündem oldu.

Anne ve Babasının İzinde: Gupse Özay ile Barış Arduç'un Kızları Jan Asya Seslendirme Yaptı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 13:29


Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızları Jan Asya anne ve babasının izinde. Gupse Özay 4 yaşındaki Jan Asya'nın film için seslendirme yaptığı görüntüleri paylaştı.  İşte detaylar...

Türk sineması ve televizyon dünyasının en sevilen çiftlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç 2020 yılında hayatlarını birleştirmiş 2022 yılında ise ilk çocukları Jan Asya'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Özel hayatlarını ve kızlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ünlü çift bu kez hayranlarını gülümseten tatlı bir sürprizle magazin gündemine geldi. Henüz 4 yaşında olan Jan Asya, anne ve babasının izinden giderek ilk projesiyle dublaj stüdyosuna adım attı.

Annesinin Kaleme Aldığı Gupi Filminde Mikrofon Başına Geçti

Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay'ın bizzat senaryosunu kaleme aldığı yeni çocuk projesi Gupi filminde sürpriz bir isim yer aldı. Minik Jan Asya annesinin projesi için seslendirme yaparak ilk iş deneyimini yaşadı. Küçük Jan Asya'nın stüdyodaki mikrofon başındaki sevimli ve heyecanlı anları annesi Gupse Özay tarafından takipçileriyle paylaşıldı.

Anne-Kızın İlk Ortak Projesi Sosyal Medyayı Salladı

Kızıyla birlikte stüdyoda geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşan Gupse Özay'ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Anne-kızın aynı projede buluşması ve Jan Asya'nın stüdyodaki kamera arkası görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin hayranları "Genetik miras iş başında", "Geleceğin büyük sanatçısı geliyor" yorumlarında bulunarak minik Jan Asya'ya destek mesajları yağdırdı.

 

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