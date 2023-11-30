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Zerrin Özer'in son durumu sevenlerini yıktı!

Geçtiğimiz hafta Darülaceze'ye yerleştiği öğrenilen Zerrin Özer'in, Darülaceze'deki günlerinin zorlu geçtiği ve ünlü sanatçının odasına kapandığı, kimselerle görüşmediği iddia ediliyor.

Zerrin Özer'in son durumu sevenlerini yıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-11-2023 15:01

Geçtiğimiz hafta Darülaceze'ye yerleştiği belirtilen 65 yaşındaki Zerrin Özer'in, bu süre zarfında zorlu günler geçirdiği ve ünlü sanatçının odasına kapandığı, kimseyle görüşmediği iddia ediliyor. Özer, daha önce müziği bıraktığını açıklamış, ancak kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçerek sahneye geri dönmüştü.

Seyhan Erdağ'ın haberine göre; Grand Müzik ile anlaşıp "Basit Numaralar" ve "Külfet" adlı şarkıları piyasaya çıkaran Özer'in, bu şarkıları beklenen başarıyı elde edememişti. Özellikle stüdyoda şarkı kaydederken oturması ve uzun süredir sahnede oturarak şarkı söylemesi dikkat çekmişti. Yakınları, bu durumun bacaklarındaki ağrılardan kaynaklandığını belirtmişlerdi.

Özer, bacak ağrılarına çözüm bulmak için Ender Saraç'a başvurmuş, ancak buna rağmen ağrılardan kurtulamamıştı. Ayrıca, ekonomik zorluklar nedeniyle Zekeriyaköy'deki kiralık villadan Bomonti'deki evine taşınan ünlü sanatçının, psikolojik hastalığı "Border Line: Kişilik Bozukluğu" nedeniyle de mücadele ettiği belirtilmişti.

Son olarak Darülaceze'ye yerleşen Zerrin Özer'in, günün büyük bir kısmını odasında geçirerek kimseyle görüşmek istemediği ifade ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, 2 gün önce Zerrin Özer'i ziyaret ederek "Yardım için her şeyi yapmaya hazırız" demişti. Özer'in bacaklarındaki sorunun sadece ağrı olmadığı, aynı zamanda bacak ve ayaklarda şeker hastalığına bağlı yaraların bulunduğu belirtiliyor.

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