Ece Erken'den Olay Sözler! "Kötü Niyetlilerden Korunuyorum"

Ece Erken Instagram'da başlattığı özel abonelik sistemiyle ilgili yapılan yorumlara sessiz kalmadı. Tatilini İtalya'nın gözde noktalarından Capri Adası'nda sürdüren ünlü sunucu paylaştığı videoda hem merak edilen soruları yanıtladı hem neden böyle bir özellik açtığını tek tek anlattı.

Eleştirilere Tek Tek Cevap Verdi

Sosyal medyada özel abonelik sistemini duyurduktan sonra birçok yorum alan Ece Erken bu özelliği yeni açmadığını, aslında aylar önce kullanmaya başladığını söyledi. Hakkında yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını belirten ünlü sunucu amacının dikkat çekmek değil kendini kötü niyetli insanlardan uzak tutmak olduğunu ifade etti.

Erken'e göre sosyal medyada herkes aynı niyetle takip etmiyor. Kimileri gerçekten destek olmak için hesabını takip ederken kimileri ise sadece merak etmek ya da olumsuz düşüncelerle sayfasını ziyaret ediyor.

"Özel Abonelik Başka Bir Amaç Taşımıyor"

Ünlü sunucu özel abonelik sisteminin farklı anlamlara çekilmesine de tepki gösterdi. Bikinili fotoğraflarını zaten herkese açık şekilde paylaştığını hatırlatan Erken bu sistemi kesinlikle müstehcen içerik sunmak için kullanmadığını özellikle vurguladı.

Paylaşımlarını sadece daha samimi bir ortam oluşturmak istediği kişilerle paylaşmayı tercih ettiğini söyleyen Erken özel aboneleri arasında yakın çevresinden isimlerin ve çok sayıda kadın takipçisinin bulunduğunu da dile getirdi.

Özel Anlarını Sadece Onlarla Paylaşacak

Capri'de tatiline devam eden Ece Erken bundan sonra gezeceği özel koyları günlük hayatından küçük anları ve tatil karelerini yalnızca özel abonelerine göstereceğini söyledi. Bunun sebebini ise kendisini daha rahat hissetmek ve kötü niyetli yorumlardan uzak kalmak olarak açıkladı.

Paylaşımın ardından sosyal medyada farklı görüşler ortaya çıktı. Kimi takipçiler Erken'in açıklamalarını desteklerken kimileri ise özel abonelik sistemine dair eleştirilerini sürdürdü. Görünen o ki Ece Erken'in bu kararı bir süre daha konuşulmaya devam edecek.