Dev Morluk Olay Yarattı! Margot Robbie'den Ses Yok

Margot Robbie bu kez yeni filmiyle ya da kırmızı halı tarzıyla değil alışveriş sırasında çekilen kareleriyle gündeme geldi. Dünyaca ünlü oyuncu annesiyle birlikte çıktığı alışverişte oldukça neşeli görünüyordu ama hayranlarının gözünden kaçmayan bir detay vardı. Sağ bacağındaki büyük morluk sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı.

Alışverişte Dikkat Çeken Detay

Barbie filmiyle son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Margot Robbie annesi Sarie Kessler ile alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Her zamanki gibi şık bir kombin tercih eden oyuncu pastel tonlardaki kıyafeti ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Fakat herkesin gözü bir anda sağ bacağındaki belirgin morluğa çevrildi. Dizinin hemen üzerinde yer alan geniş morluk özellikle mini eteği nedeniyle net şekilde görünüyordu. Görüntüler sosyal medyada yayılınca hayranları da peş peşe yorum yapmaya başladı.

Morluğa Rağmen Morali Yerindeydi

İlginç olan ise Margot Robbie'nin bu morluğa hiç aldırış etmemesiydi. Alışveriş boyunca annesiyle sohbet eden gülümseyen ve oldukça keyifli görünen oyuncunun rahat tavırları dikkat çekti. Morluğun nasıl oluştuğuna dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu yüzden sosyal medyada birçok kişi farklı tahminlerde bulundu. Ancak şu an için yıldız oyuncudan ya da ekibinden konuyla ilgili resmi bir bilgi gelmiş değil.

Bir Yandan da Rekor Kıran Yatırımı Konuşuluyor

Margot Robbie son günlerde sadece bu görüntülerle değil Avustralya'daki dev emlak yatırımıyla da gündemde. Ünlü oyuncunun Queensland'de satın aldığı lüks çiftlik evi bölge tarihinin en pahalı konut satışlarından biri olarak kayıtlara geçti.

2016 yılında yapımcı Tom Ackerley ile evlenen Robbie 2024'te ilk kez anne olmuştu. Kariyerini Hollywood'da başarıyla sürdüren oyuncu bugün hem özel hayatı hem attığı adımlarla dünyanın en çok takip edilen yıldızlarından biri olmaya devam ediyor.