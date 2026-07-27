Adliyede Gergin Anlar! Mahsun Kırmızıgül'den Sert Yanıt

Mahsun Kırmızıgül son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ahbap soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'ne geldi. Adliye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı "ifade vermeye geldiniz" sözlerine hemen itiraz ederek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Adliye Önünde Dikkat Çeken Açıklama

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Mahsun Kırmızıgül basın mensuplarının "İfade vermeye geldiniz" sorusuna farklı bir yanıt verdi. Ünlü sanatçı "İfade demeyelim de, bilgilendirme amaçlı geldik" diyerek süreci kendi bakış açısıyla değerlendirdi.

Bu kısa açıklama adliye önünde bulunan gazetecilerin olduğu kadar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Kırmızıgül'ün kullandığı ifade kısa sürede gündem oldu.

Soruşturmada Yeni İsimler Gündemde

Ahbap soruşturması kapsamında son günlerde birçok tanınmış isim savcılık tarafından çağrıldı. Daha önce gazeteciler oyuncular ve sanatçılar da adliyeye giderek süreç kapsamında bilgi verdi.

Mahsun Kırmızıgül de bu kapsamda adliyeye gelen isimlerden biri oldu. Ancak ünlü sanatçının özellikle "bilgilendirme amaçlı geldik" sözleri günün en çok konuşulan açıklamalarından biri haline geldi.

Gözler Soruşturmanın Devamında

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda kişi hakkında işlem yapılırken bazı şüpheliler tutuklandı ve çeşitli mal varlıklarına yönelik tedbir kararları uygulandı.

Mahsun Kırmızıgül cephesinden ise şimdilik bunun dışında yeni bir açıklama gelmedi. Kamuoyu şimdi hem soruşturmanın nasıl ilerleyeceğini hem ilerleyen günlerde yeni isimlerin sürece dahil olup olmayacağını merakla takip ediyor. Gelişmeler oldukça hem adliye koridorlarında hem sosyal medyada konu sıcaklığını korumaya devam edecek gibi görünüyor.