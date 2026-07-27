Ezgi Mola'dan Sürpriz Karar! Oyunculuğa Ara Verdi, Yeni İşini Böyle Duyurdu!

Ekranların ve beyaz perdenin sevilen ismi Ezgi Mola kariyerinde radikal bir değişikliğe giderek hayranlarını şaşırtan sürpriz bir karara imza attı. Oyunculuk çalışmalarına bir süreliğine ara verme kararı alan başarılı oyuncu, yaz sezonunda rotasını İzmir'in popüler tatil beldesi Alaçatı'ya çevirdi. İş dünyasına hızlı bir adım atan Mola yakın arkadaşı Bengi Apak ile ortaklaşa hayata geçirdiği yeni mekanını sosyal medya hesabından yaptığı esprili ve eğlenceli bir paylaşımla takipçilerine duyurdu.

"Mekan Benim Reklam Yüzüm De Ben Olabilirim"

Çeşme Alaçatı'da kapılarını açan yeni işletmesinden video paylaşan güzel oyuncu mekanın atmosferini ve heyecanını sevenleriyle paylaştı. Videoda neşeli halleriyle dikkat çeken Ezgi Mola "Yeni mekanımıza geldim mis gibi olmuş. Mekan benim reklam yüzüm de ben olabilirim." ifadelerini kullandı. Oyunculuktaki başarısını işletmecilik alanına da taşımaya kararlı görünen ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı alarak sosyal medyada viral oldu.

Eski Eşi Mustafa Aksakallı da Alaçatı'da İşletmeciydi

Magazin dünyasında geniş yankı bulan bu yatırım kararı, oyuncunun özel hayatını da yeniden gündeme taşıdı. Ezgi Mola'nın bir süre önce yollarını ayırdığı eski eşi Mustafa Aksakallı'nın da uzun yıllardır Alaçatı'da popüler bir mekanı bulunuyor. Aksakallı geçtiğimiz yıl kendi mekanında çıkan talihsiz bir kavga sırasında ayağından vurularak magazin basınının odağı haline gelmişti. Ezgi Mola'nın eski eşiyle aynı beldede mekan açması ise magazin kulislerinde merak konusu oldu.