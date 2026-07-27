Saba Tümer'den Olay Mesaj! "Gerçek Güç Direnmek Değil"

Saba Tümer yıllar sonra yaptığı yoga paylaşımıyla sadece pozlarıyla değil "Gerçek güç akışa güvenmekte" sözleriyle de sosyal medyada gündem oldu.

Saba Tümer'den Olay Mesaj!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2026 18:27

Saba Tümer bu kez ne bir televizyon programıyla ne de kahkahalarıyla gündemde. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı yoga paylaşımı ve yazdığı anlamlı notla takipçilerinin dikkatini çekti. Yaklaşık sekiz yıldır düzenli olarak yoga yapan Tümer bu kez sadece yaptığı hareketlerle değil, verdiği hayat mesajıyla da konuşuldu.

Yoga Tutkusunu Bir Kez Daha Gösterdi

Uzun yıllardır yogayı hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getiren Saba Tümer bahçesinde yaptığı ileri seviye yoga hareketlerini takipçileriyle paylaştı. Daha önce de zaman zaman yoga pozları paylaşan ünlü sunucu bu kez fiziksel performansından çok paylaştığı düşüncelerle öne çıktı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken birçok takipçisi hem disiplinine hem de fit görüntüsüne övgüler yağdırdı.

"Gerçek Güç Akışa Güvenmekte" Dedi

Saba Tümer'in en çok konuşulan kısmı ise paylaşımına eklediği mesaj oldu. Ona göre güçlü olmak her zaman mücadele etmek ya da her şeye direnmek anlamına gelmiyor. Bazen yapılması gereken en doğru şey hayatın akışını kabul edip kendi huzurunu koruyabilmek.

Ünlü sunucu esnekliğin yalnızca bedensel olmadığını aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bir dengeyi de temsil ettiğini söyledi. Kontrol edemediğimiz olaylarla savaşmak yerine onları kabullenmenin insanı daha güçlü yaptığını ifade etti.

Takipçilerinden Tam Not Aldı

Saba Tümer'in bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Bazı kullanıcılar yazdığı sözlerin kendilerine ilham verdiğini söylerken bazıları da yıllardır yogaya olan bağlılığını takdir etti.

Ekranların enerjisiyle tanınan başarılı sunucu bu paylaşımıyla bir kez daha sadece eğlenceli kişiliğiyle değil, hayata bakış açısıyla da konuşulmayı başardı. Görünen o ki Saba Tümer için yoga artık sadece bir spor değil aynı zamanda yaşamın içinde dengeyi ve huzuru bulmanın en önemli yollarından biri haline gelmiş durumda.

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