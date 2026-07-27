Hayko Cepkin'den Olay Sözler! "Çağrılmadım Diye Üzülüyordum"

Ahbap soruşturmasında adı geçen Hayko Cepkin hakkındaki iddialara ironik bir paylaşımla yanıt verdi. "Çağrılmadım diye gocunuyordum" sözleri gündem oldu.

Hayko Cepkin'den Olay Sözler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2026 18:22

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma gündemdeki yerini korurken dikkat çeken isimlerden biri Hayko Cepkin oldu. Soruşturma kapsamında bazı ünlü isimlerin ifadeye çağrılacağı yönündeki haberlerin ardından Cepkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla yine kendine has mizahını konuşturdu.

Hayko Cepkin'den Esprili Açıklama

Ortaya atılan iddiaların ardından takipçilerinden çok sayıda mesaj alan Hayko Cepkin sessiz kalmak yerine olaya esprili bir dille yaklaşmayı tercih etti. Paylaşımında henüz kendisine ulaşan resmi bir durum olmadığını söyleyen sanatçı kullandığı ifadelerle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cepkin "Merak eden eş dost için söyleyeyim, şu an için bir durum yok. Ama eninde sonunda bir sebeple çağrılırız. Malum herkes bir şekilde çağrılıyor. Bana neee... Ben de ünlüyüm. Bu saate kadar çağrılmadığım için gocunuyordum." sözleriyle hem takipçilerini güldürdü hem yaşanan sürece ironik bir gönderme yaptı.

Soruşturmada Yeni İsimler Gündemde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında farklı isimlerin de ifadeye çağrıldığı yönündeki haberler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Uğur Dündar ile sanat dünyasından Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in isimleri de gündeme gelenler arasında yer aldı.

Bu gelişmeler sosyal medyada da uzun süre konuşulurken birçok kullanıcı yaşanan sürece ilişkin farklı yorumlar yaptı.

Paylaşımı Kısa Sürede Viral Oldu

Hayko Cepkin'in kendine özgü mizahi üslubu bu kez de büyük ilgi gördü. Özellikle "Ben de ünlüyüm" ve "Çağrılmadığım için gocunuyordum" sözleri kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Kimi kullanıcılar bu paylaşımı esprili bulurken kimileri de sanatçının olaylara mizahla yaklaşmasını dikkat çekici olarak değerlendirdi. Kısacası Hayko Cepkin soruşturmaya ilişkin yaptığı kısa açıklamayla yine sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

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