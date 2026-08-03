Zendaya'nın Duş Sırrı Ortaya Çıktı! Duyan Şaşkına Döndü

Hollywood'un en sevilen isimlerinden Zendaya günlük yaşamına dair yaptığı ilginç bir açıklamayla gündemde. Son yıllarda sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan buz banyosu akımına hiç sıcak bakmadığını söyleyen ünlü oyuncu kendisini rahatlatan yöntemin bambaşka olduğunu anlattı.

Buz Banyosu Ona Göre Değil

Sağlıklı yaşam trendleri arasında yer alan buz banyosu birçok ünlü isim tarafından uygulanıyor. Ancak Zendaya bu modaya kapılanlardan değil. Vogue'a verdiği röportajda soğuk suyla hiçbir zaman arası olmadığını söyleyen oyuncu "Soğuğu seven biri değilim." diyerek buz banyosunun kendisine hitap etmediğini açıkça dile getirdi. Ona göre günün yorgunluğunu atmanın en güzel yolu uzun ve sıcak bir duş almak.

Duşta Vazgeçemediği Alışkanlık

Zendaya'nın asıl dikkat çeken itirafı ise duş sırasında yaptığı küçük ritüel oldu. Ünlü oyuncu sıcak suyun altında dinlenirken yanında mutlaka buz gibi soğuk çay bulundurduğunu söyledi. İlk duyulduğunda kulağa biraz ilginç gelse de oyuncu bu alışkanlığın kendisini çok rahatlattığını belirtiyor. Dakikalarca sıcak duşun keyfini çıkarırken soğuk çayını yudumlamak, onun için adeta günlük bir kaçış anına dönüşmüş durumda.

Zendaya'nın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar bu alışkanlığı oldukça ilginç bulurken, bazıları ise sıcak duş ile buz gibi içeceğin oluşturduğu zıtlığın kulağa oldukça keyifli geldiğini söyledi. Hayranları arasında "Ben de deneyeceğim" diyenler kadar "Bunu ilk kez duyuyorum" yorumunu yapanlar da vardı.

Doğallığıyla Dikkat Çekiyor

Zendaya, yıllardır sadece başarılı oyunculuğuyla değil samimi tavırları ve doğal açıklamalarıyla da hayranlarının sevgisini kazanıyor.

Bu kez de herkesin uyguladığı popüler akımları takip etmek yerine kendisine iyi gelen yöntemi tercih ettiğini anlatarak yine gündem olmayı başardı. Görünen o ki bazen en sıra dışı alışkanlıklar bile insanın kendini iyi hissetmesini sağlayabiliyor.