Güllü Cinayetinde Flaş Gelişme! Telefon Kayıtları Ortaya Saçıldı

Güllü soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede telefon incelemesi dikkat çekti. Dijital veriler ve internet aramaları dosyanın en çok konuşulan detayları oldu.

Güllü Cinayetinde Flaş Gelişme! Telefon Kayıtları Ortaya Saçıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2026 19:02

Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma uzun süredir gündemdeydi. Aradan yaklaşık 11 ay geçtikten sonra hazırlanan iddianamede yer alan bazı ayrıntılar ise kamuoyunda yeniden büyük yankı uyandırdı. Özellikle dijital incelemelerde ortaya çıkan bilgiler dosyanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Telefon İncelemesinde Çarpıcı Bulgular

İddianameye göre, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in telefonunda yapılan incelemelerde dikkat çeken internet aramaları tespit edildi. Dosyada, uyuşturucu maddelerin saçtan ne zaman temizlendiğine ilişkin çeşitli aramaların yanı sıra "seri katil davası", "suçluyu bulma" ve benzeri içeriklerin de incelendiği bilgisi yer aldı.

Ancak dosyada önemli bir ayrıntı da bulunuyor. Yapılan laboratuvar incelemelerinde şüphelilerden alınan saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmadığı belirtildi.

İddianamede Yer Alan İddialar

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede olay gecesine ait kamera kayıtları, tanık ifadeleri, telefon mesajları ve bilirkişi raporları birlikte değerlendirildi. Dosyada olayın planlı şekilde gerçekleştirildiği yönünde değerlendirmelere yer verilirken bu iddiaların yargılama sürecinde mahkeme tarafından ele alınacağı belirtildi.

Ayrıca olay sonrası telefon değiştirilmesi bazı mesajların silinmesinin istenmesi ve yurt dışına çıkışla ilgili görüşmeler yapıldığı yönündeki iddialar da dosyaya eklendi.

Yargı Süreci Devam Ediyor

Hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçlamasıyla dava açılması istendi.

Dosyada yer alan tüm bu bilgiler iddianamede bulunan iddialardan oluşuyor. Olayla ilgili nihai karar ise yapılacak yargılama sonucunda mahkeme tarafından verilecek. Bu nedenle soruşturmadaki değerlendirmelerin henüz kesinleşmiş bir hüküm anlamına gelmediği de unutulmamalı.

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