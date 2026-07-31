Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu

Boran Kuzum bugünlerde kariyerinin en dikkat çekici dönemlerinden birini yaşıyor. Nisan 2026'da yayımlanan Netflix ABD yapımı Big Mistakes'de Yusuf karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, Daniel Levy ve Laurie Metcalf gibi isimlerin bulunduğu kadroda yer aldı. Ancak Ankara'dan Hollywood'a uzanan bu yol, başından beri hazırlanmış kusursuz bir planın sonucu değildi.

Her şey okul yıllarında fizik dersinden uzaklaşmak istemesiyle başladı.

Fizik Dersinden Kaçarken Tiyatroyu Buldu





Kuzum öğrencilik döneminde daha yaratıcı bir uğraş aradığı için tiyatro kulübüne katıldığını anlatmıştı. Sahneye duyduğu ilgi burada belirginleşse de ilk üniversite tercihi oyunculuk olmadı. Bir süre ekonomi okudu ama kendisini buraya ait hissetmedi.

Bir röportajında belirttiğine göre enflasyonun tanımını yapmakta bile zorlandığını fark etmesiyle hayatını başka bir yöne çevirmeye karar vermiş.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı'na girmesiyle birlikte oyunculuğa profesyonel bir başlangıç yapmış oldu.

Kariyerindeki en önemli kararlardan birini de bu dönemde almış oldu: Ankara'dan ayrılıp İstanbul'a taşınmak. Yıllar sonra bu değişikliği hayatının dönüm noktası olarak tanımlayacaktı.

Ekrandaki İlk Yılı Hayli Yoğun Geçti

Boran Kuzum'un televizyon macerası 2015 yılında Analar ve Anneler ile başladı. Aynı dönemde Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosuna katıldı. Daha yolun başındayken dönem dizilerinde farklı karakterlerle kamera karşısına çıkması kısa sürede dikkat çekmesini sağladı.

Büyük çıkışsa Vatanım Sensin ile geldi. Canlandırdığı Leon, savaşın ortasında aşkı, ailesi ve üniforması arasında kalan genç bir askerdi. Karakterin yaşadığı çelişkiler Kuzum'u geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturdu.

O yıllarda yalnızca dizi setlerine kapanmadı. Çehov'un Martı oyununda Treplev rolünü üstlendi. Konservatuvarda başlayan sahne bağı, televizyon şöhretinin ardından da sürdü. Kuzum bir röportajında ekran ile tiyatro arasında seçim yapmak istemediğini, oyunculuğa platform ayrımı gözetmeden tutkuyla bağlı olduğunu söylemişti.

Popüler İşlerin Arasında Farklı Roller Aradı

Şahin Tepesi, Hakan: Muhafız, Saygı, Bihter ve Kimler Geldi Kimler Geçti gibi yapımlar, oyuncunun filmografisini farklı türlerle genişletti. Bir dönem romantik karakterlerle anılsa da komedi, dönem işi ve suç hikâyelerinde de yer aldı. Kimler Geldi Kimler Geçti'nin üçüncü sezonunda da Feyyaz karakteriyle kadroya döndü.

Kuzum'un asıl büyük riskiyse Türkiye'de tanınan bir oyuncuyken Los Angeles'a gitmesi oldu.

Hollywood Yolculuğuna Sıfırdan Başladı

Küresel bir projede oynama fikri uzun süredir aklındaydı. Bu hedef için ABD'de menajer aradı, İngilizcesini geliştirdi ve çalışma izni sürecini bekledi. Yetenek vizesinin çıkması yaklaşık iki yıl sürdü. O sırada Los Angeles'ta kendisini tanıyan hazır bir çevresi yoktu. Türkiye'de elde ettiği şöhretin rahatlığı yerine yeniden seçmelere girilen bir hayatı kabul etti.

Big Mistakes seçmesi Zoom üzerinden yapıldı. Birkaç aşamanın ardından telefonuna Daniel Levy'den rolü aldığını bildiren mesaj geldi. Kuzum, Yusuf karakteriyle Netflix'in ABD yapımı bir dizisinin ana kadrosuna katılan ilk Türk oyuncu oldu. Üstelik rolüne Türk kültüründen küçük bir iz de ekledi, yaşça büyük birinin elini öpüp alnına götürdüğü sahne oyuncunun önerisiyle projeye girdi.

Boran Kuzum'un yükselişi tek bir diziyle açıklanacak kadar kısa değil. Fizik dersinden kaçarken bulduğu sahne, yarım bıraktığı ekonomi eğitimi, konservatuvar yılları ve Los Angeles'ta yeniden başlayan seçme maratonu… Bugün geldiği noktanın arkasında her şey yolundayken bile yön değiştirmeyi göze alan bir cesaret var.