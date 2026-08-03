Hülya Avşar Ve Acun Ilıcalı'nın Sürpriz Karesi Gündeme Bomba Gibi Düştü

Ayvalık'ta teknede bir araya gelen Hülya Avşar ile Acun Ilıcalı'nın samimi karesi sosyal medyada gündem oldu. Karşılıklı paylaşılan mesajlar dikkat çekti.

Hülya Avşar Ve Acun Ilıcalı'nın Sürpriz Karesi Gündeme Bomba Gibi Düştü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2026 19:12

Hülya Avşar ile Acun Ilıcalı'nın yıllara dayanan dostluğu bir kez daha gündeme geldi. İkili bu kez Balıkesir'in gözde tatil noktalarından Ayvalık'ta buluştu. Teknede çekilen samimi bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Hülya Avşar fotoğrafın altına sadece "Yine buluştuk" notunu ekledi. Kısa ama anlamlı bu paylaşım, takipçilerinin dikkatini çekmeye yetti.

Paylaşım Kısa Sürede İlgi Gördü

Hülya Avşar'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri yıllardır dostluklarını sürdüren iki ismi yeniden bir arada görmekten memnun olduklarını dile getirdi.

Sade bir tekne karesiyle yapılan paylaşım magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle ikilinin yıllardır kopmayan dostluğu yeniden konuşulmaya başlandı.

Acun Ilıcalı'ndan Duygulandıran Sözler

Paylaşıma kayıtsız kalmayan Acun Ilıcalı da aynı fotoğrafı kendi sosyal medya hesabında yeniden paylaştı. Ancak asıl dikkat çeken, fotoğrafın altına yazdığı not oldu.

Ilıcalı, "Eskimeyen dostluk... Benim için her zaman yeri farklıdır." sözleriyle Hülya Avşar'a verdiği değeri dile getirdi. Samimi mesaj, takipçiler tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Hülya Avşar'dan Anlamlı Yanıt

Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımına Hülya Avşar da gecikmeden karşılık verdi. Ünlü sanatçı, "Asla da eskimeyecek." diyerek dostluklarının yıllara rağmen ilk günkü gibi devam ettiğini vurguladı.

İkilinin karşılıklı paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçileri de bu dostluğu örnek gösteren çok sayıda yorum yaptı.

Yıllara Meydan Okuyan Dostluk

Magazin dünyasında sık sık değişen ilişkiler ve dostluklar konuşulurken, Hülya Avşar ile Acun Ilıcalı'nın uzun yıllardır süren yakınlığı bir kez daha dikkat çekti.

Ayvalık'ta çekilen tek bir fotoğraf bile ikilinin dostluğunu yeniden gündeme taşımaya yetti. Görünen o ki yıllar geçse de bu dostluk hız kesmeden devam edecek ve zaman zaman böyle samimi buluşmalarla takipçilerinin karşısına çıkmayı sürdürecek.

Benzer Haberler
Canlı Yayın Sonrası Şok! Bennu Gerede Gözaltında mı? Canlı Yayın Sonrası Şok! Bennu Gerede Gözaltında mı?
Neşe Erberk Gözyaşlarını Tutamadı! Kızı Doktor Oluyor Neşe Erberk Gözyaşlarını Tutamadı! Kızı Doktor Oluyor
Can Kolukısa'ya Son Veda! Törende Gözyaşları Sel Oldu Can Kolukısa'ya Son Veda! Törende Gözyaşları Sel Oldu
Merve Boluğur'dan Para Hamlesi! Abonelik Açınca Rekor Geldi Merve Boluğur'dan Para Hamlesi! Abonelik Açınca Rekor Geldi
Tülin Şahin'den Olay Çıkış! Tülin Şahin'den Olay Çıkış! "Herkes Aynı Yüze Döndü"
Gökhan Türkmen Başladı Ajda Pekkan Geceyi Ele Geçirdi! Gökhan Türkmen Başladı Ajda Pekkan Geceyi Ele Geçirdi!
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu
  • 31-07-2026 16:31

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
  • 30-07-2026 15:54

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!
  • 31-07-2026 09:56

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor
  • 28-07-2026 18:41

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor