Hülya Avşar Ve Acun Ilıcalı'nın Sürpriz Karesi Gündeme Bomba Gibi Düştü

Hülya Avşar ile Acun Ilıcalı'nın yıllara dayanan dostluğu bir kez daha gündeme geldi. İkili bu kez Balıkesir'in gözde tatil noktalarından Ayvalık'ta buluştu. Teknede çekilen samimi bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Hülya Avşar fotoğrafın altına sadece "Yine buluştuk" notunu ekledi. Kısa ama anlamlı bu paylaşım, takipçilerinin dikkatini çekmeye yetti.

Paylaşım Kısa Sürede İlgi Gördü

Hülya Avşar'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri yıllardır dostluklarını sürdüren iki ismi yeniden bir arada görmekten memnun olduklarını dile getirdi.

Sade bir tekne karesiyle yapılan paylaşım magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle ikilinin yıllardır kopmayan dostluğu yeniden konuşulmaya başlandı.

Acun Ilıcalı'ndan Duygulandıran Sözler

Paylaşıma kayıtsız kalmayan Acun Ilıcalı da aynı fotoğrafı kendi sosyal medya hesabında yeniden paylaştı. Ancak asıl dikkat çeken, fotoğrafın altına yazdığı not oldu.

Ilıcalı, "Eskimeyen dostluk... Benim için her zaman yeri farklıdır." sözleriyle Hülya Avşar'a verdiği değeri dile getirdi. Samimi mesaj, takipçiler tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Hülya Avşar'dan Anlamlı Yanıt

Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımına Hülya Avşar da gecikmeden karşılık verdi. Ünlü sanatçı, "Asla da eskimeyecek." diyerek dostluklarının yıllara rağmen ilk günkü gibi devam ettiğini vurguladı.

İkilinin karşılıklı paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçileri de bu dostluğu örnek gösteren çok sayıda yorum yaptı.

Yıllara Meydan Okuyan Dostluk

Magazin dünyasında sık sık değişen ilişkiler ve dostluklar konuşulurken, Hülya Avşar ile Acun Ilıcalı'nın uzun yıllardır süren yakınlığı bir kez daha dikkat çekti.

Ayvalık'ta çekilen tek bir fotoğraf bile ikilinin dostluğunu yeniden gündeme taşımaya yetti. Görünen o ki yıllar geçse de bu dostluk hız kesmeden devam edecek ve zaman zaman böyle samimi buluşmalarla takipçilerinin karşısına çıkmayı sürdürecek.