İrem Helvacıoğlu'nun Ev Hali Gündem Oldu! Sora Herkesi Güldürdü

İrem Helvacıoğlu kızı Sora ile geçirdiği sıcacık anlarla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde anne-kızın birlikte ne kadar keyifli vakit geçirdiği dikkat çekti. Özellikle minik Sora'nın kahkahaları videoyu izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı.

Evde Eğlence Vardı

Paylaşılan görüntülerde İrem Helvacıoğlu'nun kızıyla oyun oynadığı görülüyor. Oyunun en eğlenceli kısmı ise oyuncunun minik Sora'yı gıdıkladığı anlar oldu.

Sora'nın kahkahalarla gülmesi ve annesine neşeyle karşılık vermesi videonun en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi. Anne ile kızının doğal halleri takipçiler tarafından da oldukça samimi bulundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altına "Bu kahkahalar günümüzü güzelleştirdi" ve "Ne kadar tatlı bir görüntü" gibi yorumlar yapıldı.

Sora'nın Yüzünü Yine Göstermedi

İrem Helvacıoğlu, paylaşımın ardından kızıyla çekilmiş yeni bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı. Ancak daha önce yaptığı gibi bu kez de Sora'nın yüzünü göstermemeyi tercih etti. Ünlü oyuncu kızının mahremiyetini korumak için uzun zamandır aynı hassasiyeti sürdürüyor. Bu nedenle paylaştığı karelerde minik Sora'nın yüzü yine görünmedi.

Her paylaşımın ardından olduğu gibi bu kez de birçok takipçi Sora'nın yüzünün ne zaman gösterileceğini merak etti. Ancak Helvacıoğlu bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı ve kızını gözlerden uzak büyütme kararını sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.

Samimi Anlar Beğeni Topladı

Ünlü oyuncunun paylaştığı görüntüler gösterişli pozlardan çok doğal ve içten anlarıyla öne çıktı. Anne-kızın birlikte oyun oynarken yaşadığı kahkahalar, sosyal medyada günün en sıcak paylaşımlarından biri olurken İrem Helvacıoğlu'nun annelik mutluluğu da takipçilerinin beğenisini kazandı. Küçük Sora'nın neşesi ise videoyu izleyen herkese adeta mutluluk bulaştırdı.