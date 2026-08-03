TikTok Fenomeni Cinayetinde Kartel İddiası Ortalığı Karıştırdı

Meksika'da TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla tanınan 23 yaşındaki Valeria Marquez'in canlı yayın sırasında hayatını kaybetmesi uzun süre gündemden düşmemişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada şimdi ise dikkat çeken yeni iddialar konuşuluyor. Yetkililerin açıkladığı bilgilere göre dosyada organize suç bağlantısı ihtimali üzerinde duruluyor.

Soruşturmada Dikkat Çeken İddialar

Savcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre soruşturma kapsamında Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile bağlantılı olduğu öne sürülen bazı isimler mercek altına alındı.

Yetkililer, kartelin üst düzey isimlerinden Ramon Angel Alvarez Ayala'nın dosyada şüpheli olarak değerlendirildiğini açıkladı. Güvenlik yetkilileri ayrıca Ayala'nın oğlunun, Valeria Marquez ile geçmişte ilişki yaşadığı iddiası üzerinde de duruyor. Soruşturmadaki iddiaya göre genç fenomenin hedef alınması için babasından yardım istendiği öne sürülüyor.

Saldırı Canlı Yayın Sırasında Gerçekleşti

İddialara göre saldırgan, kurye gibi davranarak güzellik salonuna girdi. Kimlik doğrulamasının ardından silahla ateş açtığı ve yaşananların o sırada devam eden canlı yayına yansıdığı belirtildi.

Olayın ardından sosyal medyada büyük üzüntü yaşanırken, binlerce kişi genç fenomen için taziye mesajları paylaştı.

Eski Paylaşımları Yeniden Gündeme Geldi

Soruşturma sürerken Valeria Marquez'in geçmişte yaptığı bazı paylaşımlar da yeniden konuşulmaya başlandı.

Genç fenomenin zaman zaman kendisini güvende hissetmediğini dile getirdiği ve hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini söylediği paylaşımlar sosyal medyada tekrar dolaşıma girdi.

Soruşturma Devam Ediyor

Öte yandan soruşturmanın ilk günlerinde adı geçen Ricardo Ruiz Velasco hakkında ise yetkililer, şu ana kadar olayla doğrudan bağlantı kurabilecek yeterli delile ulaşılamadığını açıkladı.

Dosyadaki tüm iddialar ve deliller değerlendirilmeye devam ederken, olay Meksika'da organize suç ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve yeni gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtiyor.