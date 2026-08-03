Icardi Cephesinde Gerilim Sürerken Wanda Nara'dan Olay Pozlar

Wanda Nara yine magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bu kez gündeme gelme sebebi ise İtalya'nın gözde tatil noktalarından Portofino'da yaptığı tatil. Yanında kızları, yeni sevgilisi Martin Migueles ve yakın dostu olan avukatı Ana Rosenfeld bulunan Nara, objektiflere oldukça keyifli anlar verdi.

Yeni Aşkıyla Romantik Anlar

Portofino'nun güneşli havasının tadını çıkaran Wanda Nara ile Martin Migueles'in samimi halleri dikkat çekti. Çift gün boyunca birlikte vakit geçirirken sık sık sohbet etti ve deniz kenarında romantik anlar yaşadı.

Nara'nın zaman zaman telefonuyla fotoğraf çekmesi ve tatilin keyfini doyasıya çıkarması da gözlerden kaçmadı. Daha sonra şezlonguna geçen ünlü isim avukatı Ana Rosenfeld ile uzun süre sohbet etti.

Icardi ile Gerilim Bitmiyor

Öte yandan Wanda Nara ile eski eşi Mauro Icardi arasındaki hukuki süreç de gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Icardi İtalya'da devam eden boşanma davasında Wanda Nara'nın nafaka talebinin mahkeme tarafından kabul edilmediğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Nara da sosyal medya hesabından yaptığı sert paylaşımla eski eşine göndermede bulundu. Yaptığı açıklamada çalıştığını vurgulayan Nara'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Pasaport Krizi de Konuşuluyor

Eski çift arasındaki tek tartışma nafaka meselesi değil. Çocuklarının pasaport işlemleri nedeniyle yaşanan anlaşmazlık da gündemde kalmaya devam ediyor.

İddialara göre Arjantin'deki mahkeme gerekli belgelerin imzalanmaması nedeniyle Mauro Icardi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Konuyla ilgili resmi süreç ise yakından takip ediliyor.

Magazin Gündeminden Düşmüyorlar

Wanda Nara ve Mauro Icardi yollarını ayırmış olsalar da yaşanan gelişmeler nedeniyle adları sık sık birlikte anılıyor.

Bir yanda yeni aşkıyla tatilin tadını çıkaran Wanda Nara, diğer yanda devam eden hukuki süreç... Görünen o ki ikilinin yaşadığı gelişmeler önümüzdeki günlerde de magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer almaya devam edecek.