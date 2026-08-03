Britney Spears'tan Olay Video! Paylaşıp Apar Topar Sildi

Britney Spears'ın evinde çektiği cesur dans videosu kısa sürede viral oldu. Paylaşımı dakikalar sonra kaldıran ünlü yıldız sosyal medyada gündem yarattı.

Britney Spears'tan Olay Video! Paylaşıp Apar Topar Sildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2026 18:44

Britney Spears'ın sosyal medya paylaşımları yine gündem olmayı başardı. Dünyaca ünlü pop yıldızı bu kez evinde çektiği dans videosuyla adından söz ettirdi. Paylaşım kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken videodaki bazı detaylar da sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Evinde Dans Etti

44 yaşındaki şarkıcı evinde çektiği videoda enerjik dans figürleri sergiledi. Siyah taytı, botları ve şapkasıyla kamera karşısına geçen Spears videonun ilerleyen bölümlerinde farklı görüntüler de paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan video, hayranları kadar magazin dünyasının da gündemine oturdu.

Paylaşımı gören kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim Spears'ın dilediği gibi paylaşım yapmasını doğal karşılarken diğerleri videoyu oldukça sıra dışı buldu.

Videoyu Kısa Süre Sonra Kaldırdı

Paylaşımın en çok konuşulan taraflarından biri de videonun uzun süre hesabında kalmaması oldu. Spears kısa süre sonra görüntüleri sosyal medya hesabından kaldırdı.

Videonun neden silindiğine dair herhangi bir açıklama yapılmasa da bu hamle merakı daha da artırdı. Paylaşımı kaçıran birçok kişi görüntülere ulaşmaya çalışırken video farklı platformlarda yeniden dolaşıma girdi.

Bir Detay Herkesin Dikkatini Çekti

Videoda konuşulan tek konu Britney Spears değildi. Arka planda evde temizlik yapan görevlinin şarkıcının dansına rağmen hiçbir tepki vermeden işine devam etmesi de sosyal medyada en çok konuşulan ayrıntılardan biri oldu.

Birçok kullanıcı bu anlar için esprili yorumlar yaparken, bazıları da görevlinin profesyonelliğine dikkat çekti.

Yorum Yağmuru Gecikmedi

Britney Spears uzun zamandır yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Bu son video da kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı.

Kimileri ünlü yıldızın enerjisini beğenirken kimileri de videonun neden bu kadar konuşulduğunu tartıştı. Görünen o ki Spears sosyal medyada yaptığı her paylaşımla gündem yaratmayı sürdürüyor ve hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

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