Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!

Ekranların sevilen ve başarılı yüzü Pelin Karahan yoğun geçen ekran maratonu ve iş temposunun ardından sezonun yorgunluğunu Muğla'nın dünyaca ünlü tatil cenneti Bodrum'da atmaya devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte rotasını Ege sahillerine çeviren güzel oyuncu Bodrum'un en gözde beldelerinden biri olan Yalıkavak'taki lüks bir plajda objektiflere takıldı.

Sıcaktan Bunalıp Kendini Ege'nin Serin Sularına Bıraktı

Günün erken saatlerinde plaja gelen ve zamanının büyük bir kısmını şezlongda dinlenerek geçiren 41 yaşındaki başarılı oyuncu düzgün fiziği ve neşeli halleriyle plajdakilerin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Bir süre şezlongunda uzanıp güneşin ve temiz havanın tadını çıkaran Karahan Ege'nin sıcak havasından bunalınca kendisini serin sulara bıraktı. Serinlemek için denize giren ünlü oyuncu bir süre yüzerek Ege sularının keyfini çıkardı.

Mayosunu Çıkarıp Mavi Bikinisiyle Plaj Tarzını Yeniledi

Deniz keyfinin ardından şezlonguna geri dönen Pelin Karahan plaj stilinde de küçük bir değişikliğe gitti. Islanan mayosunu değiştirmek için kabinin yolunu tutan güzel oyuncu ardından mavi renkli şık bikinisiyle tekrar güneşlenme alanına döndü. Fit görünümü ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle parlayan Karahan plaj şıklığıyla bir kez daha göz doldurdu.

Gün Boyunca Telefonunu Elinden Düşürmedi

Güneşlendiği süre boyunca telefonunu bir an olsun elinden düşürmeyen oyuncunun sık sık arkadaşlarıyla mesajlaştığı ve telefon görüşmeleri yaptığı görüldü. Oldukça keyifli ve enerjik olduğu gözlenen Pelin Karahan'ın o anları ise magazincilerin objektiflerine saniye saniye yansıdı. Sezonun tüm stresini Bodrum sahilinde bırakan başarılı oyuncunun bir süre daha ailesi ve dostlarıyla birlikte Ege'de tatiline devam edeceği öğrenildi.