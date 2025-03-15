Zembilli dizisi final yapıyor! Ekran macerası kısa sürdü

Üç Ay Sürdü!

3 Ocak’ta izleyiciyle buluşan ve Üs Yapım imzasını taşıyan Zembilli, ekran macerasını 13. bölümde noktalayacak. Süreyya Yaşar Önal’ın yapımcılığını üstlendiği dizi, geçtiğimiz akşam 11. bölümüyle seyirci karşısına çıkmıştı. Ancak düşük reytingler nedeniyle dizinin final yapacağı kesinleşti.

Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi ise Fatih Özcan’a ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Yılmaz Şayir oturuyordu. Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu ve Özgür Cem Tuğluk gibi genç ve başarılı oyuncuları bir araya getiren dizi, İzmir Birgi’de çekiliyordu.

Zembilli’nin erken final yapacak olması, dizinin hayranlarını üzerken, sosyal medyada da farklı tepkiler aldı. Özellikle dizinin atmosferi ve oyunculuk performansları övgü toplasa da reytinglerde bekleneni verememesi, yapımın kısa sürede sona ermesine neden oldu.