Kanal D’nin izleyiciyle buluşmak için gün sayan dizisi Karakuyu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sermiyan Midyat, canlandırdığı Kadir Ağa karakteri ve dizinin hikâyesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Yine Bir Kadın Kahramanın Öyküsü Olması Beni Etkiledi"

Geçmişinden uzaklaşarak kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan Ferda’nın (Özge Törer) hikâyesini konu alan Karakuyu’yu tercih etmesinde hikâyenin önemli bir rol oynadığını vurgulayan Sermiyan Midyat, dizinin güçlü yapısına dikkat çekti. Midyat, “Karakuyu okuduğumda etkilendiğim bir hikâye. Uzun zaman sonra bir şeyi tercih etmemde önemli etken oldu. Güçlü bir hikâye ve yine bir kadın kahramanın öyküsü olması beni etkiledi” ifadelerini kullandı.

"Herkes Onun Kontrolünde Olsun İstiyor"

Dizide Kadir Ağa karakterine hayat veren Sermiyan Midyat, canlandırdığı karakterini anlattı. Kadir Ağa'nın her şeyi kontrol altında tutmak isteyen, iktidar hırsıyla hareket eden bir adam olduğunu belirten oyuncu, karakterin çelişkili yönlerine de dikkat çekti. Midyat, Kadir Ağa'yı şu sözlerle anlattı; “Çok fazla iktidar tutkusu olan, her şeyi elinin altında tutmak isteyen bir adam. Kendi çevresini küçümseyen, hep şehirli, büyük adam olmak isteyen, oraya özenen ve o uğurda vicdansızlıklar da yapabilen, güç hastalığına yakalanmış bir adam. Herkes onun emri altında, herkes onun kontrolünde olsun istiyor.”

Yıldızlar Geçidi Gibi Kadro

Karakuyu’nun yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun otururken dizinin senaryosunu Deniz Akçay kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Onur Tuna, Özge Törer, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akerler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper yer alıyor.

Çok Yakında Kanal D'de

Aile sırları, güç mücadeleleri ve geçmişten bugüne taşınan hesaplarla örülü Ferda'nın hayatını ve toprağını geri alma mücadelesini ekrana taşıyacak OGM Pictures imzalı Karakuyu çok yakında Kanal D’de.