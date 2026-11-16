Kutsi Üçüncü Kez Nikah Masasına Oturdu: Sevda Sönmez'in Gelinliği Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Kutsi sürpriz bir haberle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı bir süredir aşk yaşadığı Sevda Sönmez ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü sosyal medyada ilgi gördü. İşte detaylar...

Nikah Şahitliğini AK Parti Milletvekili Serkan Bayram Yaptı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kutsi geçtiğimiz haftalarda sevenlerine bir sürpriz yaparak Tuzlu Kahve dizisine konuk olmuştu. Ekranların efsane olan yapımlarından biri olan Doktorlar'da kamera karşısına geçtiği partneri Yasemin Ergene'yle yıllar sona karşılıklı oynayan Kutsi'nin performansı beğeni toplamıştı.

Şarkıcı bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun bir süredir birliktelik yaşadığı Sevda Sönmez'le evlendi. Çiftin nikah şahitliğini AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram yaptı. Bayram, "Kıymetli dostum, sanatçı Kutsi ile Sevda’nın bu mutlu günlerinde nikah şahitliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgi, saygı ve muhabbetle kurdukları yuvalarının bir ömür boyu huzur, mutluluk ve bereketle dolmasını diliyorum. Kutsi ve Sevda’ya bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin" ifadelerini kullandı.

Sevda Sönmez'in Gelinliği Sosyal Medyayı İkiye Böldü



Kutsi'nin eşi Sevda Sönmez'in gelinliği ise sosyal medyada gündem oldu. Transparan detaylara sahip gelinlik X'te tartışmalara neden oldu ve kullanıcıları ikiye böldü. Kimi gelinliği beğenirken kimi ise başarısız buldu. İkilinin nikahını sosyal medyanın en çok etkileşim alan konularından biri haline getirdi.

Üçüncü Evliliği

Kutsi daha önce Sinem Bayraktutar ve Sibel Ülker evlenip boşanmıştı.