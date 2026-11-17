Türkiye'nin yeni nesil kız grubu Manifest'in yardımcı vokali Mina Solak geçmiş yıllardaki görüntüsüyle yeniden sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Hypers New Media tarafından düzenlenen Big5 Türkiye yarışmasındaki ilk kareleri ile son paylaşımlarının yan yana getirilmesi genç şarkıcının çarpıcı değişimini gözler önüne serdi. Kısa sürede X (eski adıyla Twitter) platformunda yayılan bu karşılaştırma, takipçiler arasında büyük bir tartışma yarattı.

Kaküllü Bakır Saçlardan Bel Hizasında Sarı Saçlara

Altı ay süren yoğun şarkı ve koreografi eğitiminin ardından müzik piyasasına güçlü bir giriş yapan Manifest grubunun sevilen üyesi Mina Solak yarışma dönemindeki doğal tarzıyla hafızalara kazınmıştı. Big5 Türkiye ekranlarında omuz hizasındaki bakır-kızıl tonlu saçları, düz kesim kakülleri ve oldukça sade makyajıyla izleyici karşısına çıkan Solak bugün bambaşka bir görünüme sahip.

Son fotoğraf paylaşımında bel hizasına uzanan sarı saçları, belirgin dumanlı göz makyajı, deri ceketi ve iddialı iri kırmızı kolyesiyle objektif karşısına geçen genç yıldız modern sahne estetiğiyle adeta tanınmaz hale geldi.

Londra Başarısı Sonrası Geçmiş Kareler Yeniden Mercek Altında

Fotoğrafların sosyal medyada art arda paylaşılmasıyla birlikte kullanıcılar ikiye bölündü. Kimi takipçiler Mina Solak'ı ilk bakışta tanıyamadığını dile getirirken pek çok hayranı da yeni tarzının sahne enerjisine çok yakıştığını savundu. K-pop endüstrisi modelini Türkiye'ye taşıyan Manifest grubunun yoğun klip ve konser temposunda sık sık imaj yenilemesi ise bu dönüşümün en doğal parçası olarak görülüyor.

İlk İngilizce teklileri TRALALA ile Londra'ya açılan ve prestijli Wembley sahnesinde verdikleri konserle adlarından sıkça söz ettiren Manifest'in yakaladığı bu küresel ilgi grup üyelerinin kariyer başlangıçlarına dair arşiv görüntülerinin de hızla gündeme gelmesini sağlıyor.