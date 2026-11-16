İkiz çocuklarının dünyaya gelmesiyle birlikte sahnelere iki yıl ara veren İdo Tatlıses, sonunda yeniden hayranlarının karşısına çıktı. Konserlerine kaldığı yerden devam eden şarkıcı, hem babalık telaşından hem de babası İbrahim Tatlıses'e duyduğu hayranlıktan söz etti. Özellikle babasıyla ilgili söyledikleri dikkat çekti.

İkiz Bebeklerden Sonra Sahnelere Döndü

İdo Tatlıses, ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'in doğumunun ardından bir süre müziğe ara vermişti. Eşi Yasemin Şefkatli ile aile hayatına odaklanan şarkıcı, yaklaşık iki yıl sonra yeniden sahneye çıktı.

Etiler'de bir mekânda sevenleriyle buluşan İdo sahne öncesinde babalık sürecinin nasıl geçtiğini de esprili bir dille anlattı. İkiz çocuklarla ilgilenmenin hiç de kolay olmadığını söyleyen şarkıcı, “Çocuklara para da yetişmiyor, enerji de yetmiyor” diyerek güldürdü.

Anlaşılan o ki İdo, sahne temposunun yanında evdeki yoğun mesaiyi de sürdürüyor. İki küçük çocukla hayatın bir hayli hareketli olduğu ise sözlerinden belli oluyor.

Babasına Övgüler Yağdırdı

İdo Tatlıses'in açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm ise babası İbrahim Tatlıses hakkında söyledikleri oldu. Usta sanatçıya duyduğu hayranlığı açıkça dile getiren İdo, babasının sesine ve müzikteki yerine ayrı bir parantez açtı.

Ünlü şarkıcı “Onun yüzde 5'i olsam Türkiye'yi yıkarım. Türkiye'de kimse babamla yarışamaz, o çok büyük ses” sözleriyle İbrahim Tatlıses'e övgüler yağdırdı. Bu sözler babasına duyduğu saygıyı ve hayranlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Mutlu Aile Hayatlarıyla da Gündemdeler

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses 2021 yılında manken Yasemin Şefkatli ile evlenmişti. Çift 2024 yılında ikiz oğullarını kucaklarına alarak ailelerini büyüttü.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen İdo ve Yasemin bir yandan çocuklarıyla ilgilenirken diğer yandan mutlu aile hayatlarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. İdo'nun sahnelere dönüşüyle birlikte hem müzik hem aile hayatı temposu yeniden hızlanmış görünüyor.