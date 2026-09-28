Zeki Müren'in Yıllar Önceki Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı: "Çelik Gibi, Demir Gibiyim!"

Türk sanat müziğinin efsanevi ismi Sanat Güneşi Zeki Müren'in hastane odasında çekilen o nadir arşiv görüntüleri vefatının yıl dönümünde sosyal medyayı adeta salladı. Usta sanatçının tedavi gördüğü zorlu dönemde bile yüzünden eksik etmediği neşesi ve muhabire verdiği o zeka dolu esprili yanıtlar izleyenlerin hem içini ısıttı hem de gözlerini doldurdu.

1993 Yılından Kalan Büyüleyici Arşiv Görüntüleri!

Olayın geçmişine şöyle bir bakarsak 1993 yılının eylül ayında kalp damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle Bodrum'dan apar topar İstanbul'a getirilen Zeki Müren International Hospital'da tedavi altına alınmıştı. Tam 20 gün boyunca hastanede yatan ve başarılı bir tedavinin ardından taburcu olan usta sanatçının o dönem gözlerden uzak sürdürdüğü o mütevazı yaşamı da bu görüntülerle yeniden hatırlandı.

Hatta dünya çapında tanınan efsane kalp cerrahı Michael DeBakey'e muayene olan ama o dönem bypass ameliyatına bir türlü yanaşmayan Müren'in bu dik duruşu da arşivlerdeki tazeliğini koruyor.

Beni Salatanın Üstüne Koyun Yok Öyle Şey!

Arşiv görüntülerinin en tatlı ve yüzleri güldüren anı ise şüphesiz yatağında dinlendiği sırada bir muhabirin sağlık durumuyla ilgili sorduğu soruya verdiği yanıt oldu.

İri çerçeveli o ikonik gözlükleri ve kendine has zarafetiyle kameraya yansıyan Sanat Güneşi turp gibi olup olmadığını soran muhabire şu unutulmaz cevabı yapıştırdı:

"Turp olmadı... Çelik gibi, demir gibi, boğa gibi! Ben turp diyeyim de siz beni salatanın üstüne koyun yok öyle şey!"

Nükte ve Zarafetinden Asla Ödün Vermedi

Hastalıkla boğuştuğu o en zorlu günlerde bile mizah anlayışından ve o eşsiz Türkçesinden milim ödün vermeyen Zeki Müren'in bu samimi halleri sevenleri tarafından sosyal medyada rekor sayıda paylaşıldı.

Uzun yıllar kalp ve şeker hastalığıyla mücadele eden büyük usta bu hastane sürecinden yaklaşık üç yıl sonra 24 Eylül 1996'da TRT İzmir Televizyonu'nda kendisi için düzenlenen o tarihi törende geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştı. Zarafeti ve nüktedanlığıyla Sanat Güneşi hafızalarımızda ışıldamaya devam ediyor...