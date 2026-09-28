Şarkıcı Zara'dan Yağmurlu Konserde Romantik Çıkış: "Biz Aşktan Sırılsıklam Olalım!"

Son dönemde verdiği kilolar ve yaşadığı büyük fiziksel değişimle adından sıkça söz ettiren Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Zara magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Dün akşam İstanbullu hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı konserine denk gelen soğuk ve yağışlı havaya rağmen gösterdiği performansla büyüledi. Sahnesinde yaptığı duygusal ve romantik açıklamalar ise geceye damgasını vurdu.

Yağmurlu Havada Romantik Yaklaşım

Konser öncesi basın mensuplarının ve hayranlarının sorularını yanıtlayan Zara ani bastıran hava muhalefetini ve yağmurlu günü oldukça pozitif ve duygusal bir dille karşıladı. Hayatın sürprizlerle dolu olduğunu belirten başarılı sanatçı yaşanan durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Hiç böyle bir şeyi hayal etmedim ama neden olmasın, bu gece ilginç deneyimlerin yaşanacağı bir geceye benziyor. Onlar nasıl istiyorsa öyle olsun."

Yıldız Tilbe Atfıyla Gönülleri Fethetti

Yağmur altında sırılsıklam kalmayı göze alan hayranlarıyla birlikte aynı coşkuyu paylaştığını ifade eden Zara ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin unutulmaz sözlerine atıfta bulunarak geceye romantik bir imza attı. Sözlerini şu anlamlı cümleyle tamamlayan sevilen şarkıcı dinleyicilerinden büyük alkış aldı:

"Hatta sevgili Yıldız Tilbe'nin söylediği gibi; madem onlar ıslanacak ben de ıslanmayı göze alırım biz yeter ki aşktan sırılsıklam olalım."

Zayıflama haberleriyle olduğu kadar sahnedeki samimi ve neşeli tavırlarıyla da takdir toplayan Zara'nın yağmur altındaki bu duygusal konseri kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan magazin olayları arasına girdi.