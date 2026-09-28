Şarkıcı Koray Avcı'dan Dijital Detoks Kararı: "İki Haftada Bir Telefonumu Kenara Atıyorum!"

Kendine has yorumu, güçlü sesi ve sahnedeki o samimi enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Koray Avcı İstanbul'un hengamesinden kaçıp sakin bir yaşamı seçen ünlüler arasında yer alıyor.

Son olarak Kıbrıs'ta sahne alan ünlü şarkıcı, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akıllı telefonların ve sosyal medyanın insan hayatını nasıl esir aldığına dikkat çeken Avcı radikal dijital detoks kararını muhabirlerle paylaştı.

"Gecenin Bir Yarısı Uyanıp Reels Kaydırıyorum!"

Günümüzde dijital bağımlılığın ulaştığı o korkutucu boyutu kendi hayatı üzerinden samimiyetle itiraf eden Koray Avcı bu durumdan duyduğu rahatsızlığı şu vurucu sözlerle dile getirdi:

"Telefona inanılmaz bağlandık gecenin bir yarısı uyurken uyanıp reels kaydırdığım oluyor. O yüzden iki haftada bir telefonumu bir kenara atıyorum. İki-üç gün sadece çok önemli aramalara açık tutuyorum, onun dışında asla telefona bakmıyorum."

Doğaya Kaçıp Annesinin Yanında Soluklanıyor!

Telefonsuz geçirdiği o detoks günlerinde soluğu doğada veya sevdiklerinin yanında aldığını belirten başarılı şarkıcı bu molaların zihnine ilaç gibi geldiğini vurguladı haliyle.

Sık sık Ankara'ya gidip annesinin dizi dibinde huzur bulduğunu ya da yurt dışındaki dostlarıyla doğada buluştuğunu söyleyen Avcı "Telefonsuz geçirdiğim o vakitler zihnimi tamamen toparlıyor" diyerek sadeliğin tadını çıkardığını belirtti. Ünlü şarkıcının bu farkındalık yaratan samimi açıklaması sosyal medyada kısa sürede büyük takdir topladı.

Bakalım Koray Avcı'nın bu telefonu kenara atma akımı magazin dünyasındaki diğer isimlere de örnek olacak mı...