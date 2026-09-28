Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı Cannes Yolcusu: Şapkacı Kadınlar'dan İlk Afiş Görücüye Çıktı!

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen ve hazırlıkları büyük bir merakla sürdürülen O3 Medya imzalı Şapkacı Kadınlar dizisinden heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Kasım ayında sete çıkması planlanan dizinin başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı uluslararası pazarda The Hatmaker adıyla boy göstermeye hazırlanıyor. Projenin yurt dışı tanıtımı için hazırlanan ilk afişi ise görücüye çıktı.

Köylü Kadını Ayşe'nin Moda İkonuna Uzanan Hikayesi

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, senaryosunu ise Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı dizi dönemin atmosferiyle şimdiden dikkat çekiyor. Şapka devrimi döneminde geçen etkileyici hikayede Ayşe karakterine hayat veren Pınar Deniz kaderine meydan okuyarak sıfırdan bir moda ikonuna dönüşen köylü bir kadının ilham verici mücadelesini ekrana taşıyacak. bSelahattin Paşalı ise dizide Rıza karakteriyle başrolü paylaşacak.

Cannes Mipcom Fuarı'nda Görkemli Tanıtım

Uluslararası medya sektörünün kalbinin attığı ve 12-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen prestijli televizyon ve format fuarı Mipcom için özel olarak kamera karşısına geçen ünlü ikili dizinin tanıtımı için Cannes yolcusu oldu. Yurtdışı pazarı için hazırlanan çarpıcı ilk afişin de yayınlanmasıyla birlikte hem yerli diziseverlerin hem de küresel izleyicilerin şimdiden gözünü bu iddialı projeye çevirmesi sağlandı. Kasım ayındaki set başlangıcı büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor.