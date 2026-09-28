Müjde Uzman'dan Samimi Yaş Günü İtirafı: "40 Yaşımdan Sonra Kabuk Değiştirdim!"

42 yaşına giren ünlü oyuncu Müjde Uzman yeni yaşında samimi açıklamalarda bulundu. 40'ından sonra kabuk değiştirdiğini söyleyen Uzman "Tepetaklak oldum" dedi.

Müjde Uzman'dan Samimi Yaş Günü İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 13:19

Sosyal medyadaki içten halleriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Müjde Uzman doğum gününü kutladı. Ancak bu kez kutlama sadece bir mum üflemekten ibaret kalmadı!

42. yaş gününe özel hayat felsefesine ve son dönemde geçirdiği o büyük zihinsel dönüşüme dair samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu söyledikleriyle magazin kulislerini fena salladı.

"Kabuk Değiştiriyorum Hem de Nasıl Bir Doğum Sancısıyla!"

Yeni yaşıyla birlikte adeta yeniden doğduğunu hissettiren Müjde Uzman yaşadığı ruhsal kırılmayı ve kendini baştan yaratma sürecini şu vurucu sözlerle dile getirdi:

"Kabuk değiştiriyorum hem de nasıl bir doğum sancısıyla öyle böyle değil! Beni ben yapan ilmek ilmek işlediğim ne huyum varsa 180 derece döndü. Tepetaklak oldum resmen. Kendimi baştan tanıyorum dönüştüğüm kişiyle yeniden tanışıyorum... Üstelik geçmişte değişimden zinhar hazzetmezken!"

Takipçilerinden Yorum Yağdı!

Uzman'ın bu derin ve samimi itirafları takipçilerinden anında karşılık buldu.

Kendini sil baştan keşfettiği bu yeni yaş dönemini coşkuyla karşılayan güzel oyuncunun o neşeli ve huzurlu halleri sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajıyla dolup taştı.

Bakalım 42. yaşında kabuklarını tek tek kıran oyuncu bu yeni ruh haliyle önümüzdeki günlerde karşımıza nasıl projelerle çıkacak...

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