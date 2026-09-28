Şarkıcı Bendeniz'in Yıllar Önce Futbol Oynadığı Ortaya Çıktı: "Çok İyi Bir Golcüydüm!"

90'lı yılların pop müziğine damga vuran Bendeniz'in yıllar önce futbol oynadığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Dostlukspor'da santrfor oynadığını anlattı.

Şarkıcı Bendeniz'in Yıllar Önce Futbol Oynadığı Ortaya Çıktı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 14:57

90'lı yıllara damga vuran unutulmaz şarkıları, kendine has tarzı ve güçlü sesiyle Türk pop müziğinin ikonik isimleri arasında yer alan Bendeniz bu kez müzik kariyeriyle değil geçmişteki profesyonel futbol geçmişiyle magazin gündemine oturdu. Sahnedeki güçlü duruşunun ardında oldukça sportif bir geçmiş yatan ünlü şarkıcı kadın futbolunun öncü kulüplerinden birinde forma giydiğini ilk kez anlattı.

Atletizmden Basketbola Oradan da Futbola Uzanan Yolculuk

 

 

Gökçe Futbolist Dergisi'ne konuk olan Bendeniz spor hayatına ilkokul yıllarında atletizmle adım attığını belirtti. Uzun süre sporun içinde yer alan ünlü sanatçı bir dönem Yeşilyurt Spor Kulübü'nde lisanslı basketbol oynadıktan sonra kalbinin futbola kaydığını ifade etti. Hem Türkiye'de hem de İsviçre'de çeşitli takımlarda top koşturan Bendeniz İsviçre'deki disiplinli yapısıyla bilinen SG Veltheim takımında da forma giydiğini söyledi.

"Türkiye'ye Dönmem Gerektiği İçin Futbolu Bıraktım"

Futbolculuk yıllarına dair samimi açıklamalarda bulunan başarılı şarkıcı sahadaki yeteneğinden şu sözlerle bahsetti:

"Futbolda zekanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Doğru zamanda doğru yerde olur ve antrenmanlı kalırsanız zaten müthiş bir futbolcu oluyorsunuz. Ben çok iyi bir golcüydüm. Paslarım da akıllıcaydı. Fakat disiplinli bir şekilde devam etme mecburiyeti olduğu ve Türkiye'ye dönmem gerektiği için bıraktım."

Türkiye'deki futbol macerasının Dostlukspor'a uzandığını belirten Bendeniz 1970'lerde İstanbul Kız Futbol Takımı adıyla kurulan bu köklü kulüpte santrfor mevkiinde görev yaptığını açıkladı. Müzik dünyasındaki başarılı kariyerinin yanı sıra sahalardaki golcülüğüyle de adından söz ettiren sanatçının bu yönü hayranlarını şaşırttı.

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