Erman Toroğlu'ndan Yunan Kadınları Hakkında Skandal Sözler: "Bacaklarında Kıllar Solucan Gibiydi!"

Erman Toroğlu Yunanistan tatilinde Yunan kadınları hakkında "Bacaklarında kıllar solucan gibiydi, rezalet çirkinlerdi" şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.

Erman Toroğlu'ndan Yunan Kadınları Hakkında Skandal Sözler:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 16:06

Sivri dilli yorumları, ilginç çıkışları ve özel yaşamıyla magazin gündeminden düşmeyen eski futbolcu ve spor yorumcusu Erman Toroğlu bu kez tatil için gittiği Yunanistan'dan yaptığı talihsiz açıklamalarla büyük tepki çekti.

Yunan Kadınlarını Hedef Alan Sözleri Sosyal Medyayı Salladı

2022 yılında kendisinden 35 yaş küçük eski avukatı Ezgi Yavuz'la evlenmesiyle uzun süre konuşulan Erman Toroğlu son tatilinde Yunan kadınlarını hedef aldı. Karşılaştığı manzarayı şaşkınlıkla anlattığını iddia eden Toroğlu kadınların dış görünüşünü hedef alan şu skandal ifadeleri kullandı:

"Bunların kadınları var ya hepsi bıyıklıydı. Bacaklarında kıllar solucan gibiydi. Rezalet çirkinlerdi. Benim zamanımın Yunan kadınları bıyıklıydı, sakallıydı. Avrupa Birliği değiştirdi bunları. Bugün garson kızları bile görüyorsun fıstık gibiler."

Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Erman Toroğlu'nun kadınların dış görünüşünü aşağılayan ve cinsiyetçi bulunan bu küçümseyici sözleri kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan ve eleştirilen konularından biri haline geldi. Binlerce kullanıcı Toroğlu'nun üslubuna tepki göstererek "Bu ne biçim üslup", "Saçmalamış yine" ve "Ne çirkin bir konuşma bu" şeklinde sert eleştirilerde bulundu. Ünlü yorumcunun bu açıklamalarına karşı kamuoyundan gelen tepkiler çığ gibi büyüyor.

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