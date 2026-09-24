Zeki Müren Vefatının 30. Yılında Böyle Anıldı!

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren vefatının 30’uncu yılında Bodrum’da düzenlenen özel bir törenle anıldı. “Sanat Güneşi” olarak hafızalara kazınan Müren’in son yıllarını geçirdiği ve bugün müze olarak hizmet veren evi anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Zeki Müren’in sevenleri sanatçının yıllarını geçirdiği evde bir araya gelerek onu bir kez daha sevgi ve özlemle andı. Düzenlenen programda mevlit okunurken Müren’in sanat hayatı ve geride bıraktığı izler üzerine konuşmalar da yapıldı.

Evi Sevenleriyle Birlikte Doldu

Anma programının en dikkat çeken noktalarından biri ise Zeki Müren’in müzeye dönüştürülen evi oldu. İki katlı evi ziyaret eden vatandaşlar sanatçının yıllarca kullandığı eşyaları yakından görme fırsatı buldu.

Müren’in özel eşyalarının sergilendiği müzede gezen ziyaretçiler sanatçının hayatına dair birçok ayrıntıyı yeniden keşfetti. Bodrum’un simge mekanlarından biri haline gelen ev 30’uncu yıl anmasında yine sevenlerinin ilgi odağı oldu.

Vasiyetiyle de Unutulmadı

Zeki Müren yalnızca şarkıları ve sahne performansıyla değil yaptığı önemli bağışlarla da hafızalarda yer aldı. Sanatçı mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfına bağışlamıştı.

Bu anlamlı miras Müren’in vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen topluma bıraktığı en önemli izlerden biri olarak görülüyor. Anma törenine de Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı yöneticileri katıldı.

Yoğun Katılım Oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı. Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu’nun yanı sıra vakıf yöneticileri ve sanatçının sevenleri de törende yer aldı.

Zeki Müren aradan geçen 30 yıla rağmen şarkıları sahne duruşu ve bıraktığı mirasla yaşamaya devam ediyor.