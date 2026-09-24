Seda Sayan’ın Aile Mutluluğu Gözlerden Kaçmadı!

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Seda Sayan bu kez sahne performansıyla değil ailesiyle verdiği samimi pozla gündeme geldi. Ünlü sanatçı annesi ve ablasıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören kareye beğeni ve yorum yağdı.

Sayan’ın annesi ve ablasıyla verdiği poz takipçilerine adeta aile sıcaklığını hissettirdi. Ünlü sanatçının paylaşımını görenler fotoğrafın samimiyetine dikkat çekerken güzel dileklerini de yorumlarda dile getirdi.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Seda Sayan’ın sosyal medyada sık sık günlük hayatından kesitler paylaşması hayranlarının da ilgisini çekiyor. Ancak bu kez ailesiyle verdiği poz diğer paylaşımlarından biraz daha farklı bir ilgi gördü.

Annesi ve ablasıyla objektif karşısına geçen Sayan’ın mutluluğu fotoğrafa da yansıdı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada dikkat çekerken takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Çağlar Ökten İle Mutlulukları Sürüyor

Öte yandan Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile mutlu birlikteliğini de sürdürüyor. Çift evlilikleri boyunca birlikte verdikleri pozlar ve sahnedeki uyumlarıyla sık sık magazin gündemine geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Manisa’da düzenlenen konserde birlikte sahne alan Sayan ve Ökten keyifli görüntülere imza atmıştı. Konser sırasında mikrofonu eline alan Çağlar Ökten şarkı söylerken Seda Sayan da sahnede dans ederek eşine eşlik etmişti.

İkilinin sahnedeki neşeli halleri izleyenlerden büyük alkış alırken bu anlar sosyal medyada da kısa sürede gündem olmuştu. Sayan’ın son aile paylaşımı ise bu kez takipçilerine daha duygusal ve sıcak bir an yaşattı.