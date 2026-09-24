Seda Sayan’ın Aile Mutluluğu Gözlerden Kaçmadı!

Seda Sayan annesi ve ablasıyla verdiği samimi pozu sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören kare beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Seda Sayan’ın Aile Mutluluğu Gözlerden Kaçmadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 19:19

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Seda Sayan bu kez sahne performansıyla değil ailesiyle verdiği samimi pozla gündeme geldi. Ünlü sanatçı annesi ve ablasıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören kareye beğeni ve yorum yağdı.

Sayan’ın annesi ve ablasıyla verdiği poz takipçilerine adeta aile sıcaklığını hissettirdi. Ünlü sanatçının paylaşımını görenler fotoğrafın samimiyetine dikkat çekerken güzel dileklerini de yorumlarda dile getirdi.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Seda Sayan’ın sosyal medyada sık sık günlük hayatından kesitler paylaşması hayranlarının da ilgisini çekiyor. Ancak bu kez ailesiyle verdiği poz diğer paylaşımlarından biraz daha farklı bir ilgi gördü.

Annesi ve ablasıyla objektif karşısına geçen Sayan’ın mutluluğu fotoğrafa da yansıdı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada dikkat çekerken takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Çağlar Ökten İle Mutlulukları Sürüyor

Öte yandan Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile mutlu birlikteliğini de sürdürüyor. Çift evlilikleri boyunca birlikte verdikleri pozlar ve sahnedeki uyumlarıyla sık sık magazin gündemine geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Manisa’da düzenlenen konserde birlikte sahne alan Sayan ve Ökten keyifli görüntülere imza atmıştı. Konser sırasında mikrofonu eline alan Çağlar Ökten şarkı söylerken Seda Sayan da sahnede dans ederek eşine eşlik etmişti.

İkilinin sahnedeki neşeli halleri izleyenlerden büyük alkış alırken bu anlar sosyal medyada da kısa sürede gündem olmuştu. Sayan’ın son aile paylaşımı ise bu kez takipçilerine daha duygusal ve sıcak bir an yaşattı.

Benzer Haberler
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda! Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda!
Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi! Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi!
Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde! Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde!
Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam
Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: "Tarık'ın Büyük Dönüşümünü İzleyeceğiz!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!