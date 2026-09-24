Uzak Şehir İçin Büyük Gurur! Emmy Adayları Arasında

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 2026 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “Telenovela” kategorisinde aday gösterilerek büyük gurur yaşattı.

Uzak Şehir İçin Büyük Gurur! Emmy Adayları Arasında
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 21:01

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir başarısını bu kez uluslararası arenaya taşıdı. Ekran yolculuğunda üçüncü sezonunu sürdüren yapım 2026 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “Telenovela” kategorisinde aday gösterildi.

AyNA Yapım imzalı dizi böylece Türkiye adına önemli bir başarıya daha imza atmış oldu. Yayına başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uzak Şehir farklı ülkelerde de izlenerek adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Rakipleri de Belli Oldu

Dizinin Emmy adaylığıyla birlikte aynı kategoride yarışacağı yapımlar da belli oldu. Uzak Şehir Brezilya’dan Garota do Momento, İspanya’dan Valle Salvaje ve Türkiye’den Leyla: Hayat…Aşk…Adalet… ile birlikte “Telenovela” kategorisinde ödül için yarışacak.

Dizinin bu önemli organizasyonda Türkiye’yi temsil etmesi ekip ve oyuncular açısından da ayrı bir gurur kaynağı oldu. Yurt dışında da izleyiciyle buluşan yapımın bu adaylıkla birlikte uluslararası başarısını bir kez daha ortaya koyduğu değerlendiriliyor.

Gözler 23 Kasım’da

2026 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde heyecan 23 Kasım’da zirveye çıkacak. Dünyanın 22 ülkesinden toplam 64 yapım ve performansın yarışacağı organizasyonun kazananları New York’ta düzenlenecek görkemli törende açıklanacak.

Şimdiden gözler “Telenovela” kategorisinde açıklanacak sonuca çevrilmiş durumda. Uzak Şehir’in ekibi ve dizinin takipçileri de 23 Kasım’ı merakla bekliyor.

Üçüncü Sezonuyla Ekranda

Uzak Şehir Emmy heyecanının yanı sıra televizyon macerasını da hız kesmeden sürdürüyor. AyNA Yapım imzalı dizi üçüncü sezonunda pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Dizinin uluslararası Emmy adaylığı Türkiye’deki başarısının sınırları aşması açısından da dikkat çeken bir gelişme oldu. Şimdi herkesin gözü 23 Kasım’da New York’ta açıklanacak sonuçlarda.

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