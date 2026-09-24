Demet Şener’den Dikkat Çeken Çıkış! “Kendim Alıyorum”

Demet Şener Bebek’te yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Almanya’dan aldığı çantayı anlatan Şener eski eşiyle yaptıkları Yunanistan tatiline de değindi.

Demet Şener’den Dikkat Çeken Çıkış! “Kendim Alıyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 19:33

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener Bebek’te objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Şener hem son dönemdeki seyahatlerinden hem özel hayatından bahsetti. Özellikle Almanya’dan aldığı çantayla ilgili sözleri dikkat çekti.

Uzun yıllardır kendi ayakları üzerinde duran Şener alışveriş konusunda da kimseden bir şey beklemediğini söyledi. “Kendim alıyorum, kendim takıyorum. Başkasının almasını beklemiyorum” sözleriyle de konuya esprili bir şekilde noktayı koydu.

Çantayı Bahane Edip Almanya’ya Gitti

Şener Almanya’dan aldığı çantayla ilgili sorular üzerine bazı ünlü markalarda alışveriş yapabilmek için sıra beklemek gerektiğini anlattı. Kendisi de bu deneyimi yaşadığını söyleyen ünlü isim çantayı almak için gittiği Almanya seyahatinin aslında başka bir anlamı olduğunu da açıkladı.

Abisini görmek için Almanya’ya gittiğini söyleyen Şener çanta alışverişini de bu ziyaretin bahanesi olarak değerlendirdi. Yani hem abisini görmüş hem istediği çantayı alıp Türkiye’ye dönmüş.

Yunanistan Tatili Çocuklar İçindi

Demet Şener’in eski eşi İbrahim Kutluay ile geçtiğimiz aylarda Yunanistan’da çocuklarıyla birlikte tatil yapması da gündeme gelmişti. Şene, bu tatilin tamamen çocukları için planlandığını söyledi.

Ünlü isim “Çocuklarımız için yapılmış bir tatildi. Onlar çok mutlu oldu her şey onlar içindi” diyerek tatilin amacını anlattı. Şener’in bu sözleri ailece geçirilen tatilin çocukları açısından güzel geçtiğini gösterdi.

Oğlunu Görmek İçin Yola Çıkacak

Şener ayrıca oğlu Ömer’in yanına gideceğini de söyledi. Annesini de yanına alacağını belirten ünlü isim Ömer’in maçları nedeniyle yaklaşık 4-5 gün onunla kalacaklarını anlattı.

Oğlunu çok özlediğini söyleyen Şener’in bu ziyaret için şimdiden heyecanlı olduğu görüldü.

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