Ahmet Mümtaz Taylan’dan Olay Sözler! “Belin Doğrulmaz”

‘Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan bu kez oyunculuğundan çok özel hayat ve ilişkiler üzerine yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Jülide Ateş’in YouTube programına konuk olan usta oyuncu kadın-erkek ilişkileri ve evlilik konusunda samimi açıklamalarda bulundu.

Taylan özellikle ayrılık sürecinde insanların birbirine karşı nasıl davranması gerektiğine dikkat çekti. Ünlü oyuncu “Kadınların ahını almak öyle çocukluk travmasına benzemez bir daha belin doğrulmaz” diyerek dikkat çeken bir yorum yaptı.

“Düzgün Ayrılacaksın”

Kadınların ahını almamak gerektiğini söyleyen Taylan ayrılıkların da mümkün olduğunca düzgün yaşanması gerektiğini belirtti. Kendisini “kadın dostu bir adam” olarak tanımlayan oyuncu insanın başka türlü gerçek anlamda yetişkin olamayacağını ifade etti.

Taylan’ın bu sözleri ilişkilerde yaşanan sorunların sadece birliktelik sırasında değil ayrılık sonrasında da önemli olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Üç Evlilikten Samimi İtiraf

Ahmet Mümtaz Taylan kendi evliliklerinden bahsederken de oldukça açık konuştu. Daha önce üç kez evlendiğini ve bu evliliklerin hiçbirinin devam etmediğini söyleyen oyuncu yaşananların ortak noktasının kendisi olduğunu belirtti.

Taylan “Yürümeyen üç evlilikteki tek ortak nokta ben olduğuma göre herhalde bende bir sorun vardı” diyerek kendi hayatına esprili ve sorgulayıcı bir gözle baktığını gösterdi.

Kızıyla İlgili Dikkat Çeken Söz

Ünlü oyuncu hayatta en çok korktuğu kişinin ise kızı Ayşe Dilan olduğunu söyledi. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Taylan psikolojik destek konusunda da yıllardır açık bir tavır sergiliyor.

Daha önce yaptığı bir açıklamada yaklaşık 20 yıldır düzenli olarak psikiyatrist desteği aldığını anlatan oyuncu profesyonel yardım almaktan çekinilmemesi gerektiğini söylemişti. Taylan bunun hayatında kendisine fayda sağladığını da dile getirmişti.