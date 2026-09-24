Serenay Sarıkaya’nın Bakışları Sosyal Medyayı Salladı!

Mert Demir sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın arabada şarkısına eşlik ettiği anları paylaştı. Sarıkaya’nın romantik bakışları sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya’nın Bakışları Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 21:32

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Mert Demir ve Serenay Sarıkaya sosyal medyadaki sürpriz bir paylaşımla gündeme geldi. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen ikiliden Mert Demir sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın arabada şarkıya eşlik ettiği anları paylaştı.

Demir’in takipçileriyle paylaştığı video kısa sürede dikkat çekerken Sarıkaya’nın sevgilisine attığı romantik bakışlar da gözlerden kaçmadı. Videodaki samimi anlar çiftin ilişkisine dair merakı yeniden artırdı.

Romantik Bakışları Dikkat Çekti

Videoda arabada keyifli vakit geçirdiği görülen Serenay Sarıkaya Mert Demir’in şarkısına eşlik etti. Ancak videonun en çok konuşulan kısmı güzel oyuncunun sevgilisine dönerek attığı bakışlar oldu.

Sarıkaya’nın rahat ve mutlu halleri dikkat çekerken Demir’in bu anları paylaşması da takipçilerini şaşırttı. Özellikle uzun süredir birlikte görüntü vermeyen çiftin yeniden sosyal medyada böyle bir paylaşımla ortaya çıkması magazin gündeminin dikkatini çekti.

Ayrılık İddiaları Geride Kaldı

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya’nın ilişkisi zaman zaman çeşitli iddialarla gündeme gelmişti. Bir dönem çiftin ilişkisinin gerçek olmadığı ve reklam amaçlı olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış ikili ise bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Son dönemde ise çiftin ayrıldığına dair çeşitli söylentiler dolaşmıştı. Ancak Demir’in son paylaşımı bu iddiaların yeniden tartışılmasına neden oldu. Çiftin özel hayatıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadığı da biliniyor.

Takipçileri Paylaşıma Sessiz Kalmadı

Mert Demir’in romantik anları paylaşmasının ardından sosyal medyada çift hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Sarıkaya’nın bakışlarını gören takipçiler ikilinin arasındaki uyuma dikkat çekti.

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