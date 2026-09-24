Karalahana Çorbası Feyyaz Şerifoğlu’nu Özünden Çıkardı!

Karalahana Çorbası Feyyaz Şerifoğlu’nu Özünden Çıkardı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 20:45

Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Muhtemel Aşk gibi yapımlarla tanınan Feyyaz Şerifoğlu bu kez oyunculuğuyla değil sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videoyla gündeme geldi. Aslen Rizeli olan ünlü oyuncu karalahana çorbası içerken çektiği videoda bir anda memleket şivesine dönünce ortaya oldukça keyifli görüntüler çıktı.

Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden karalahana çorbasını içerken konuşan Şerifoğlu Rize şivesiyle yaptığı yorumlarla takipçilerini güldürdü. Oyuncunun doğal halleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Bir Anda Şivesi Değişti

Videonun en dikkat çeken anı ise Şerifoğlu’nun konuşurken bir anda şiveye geçmesi oldu. Memleketinin etkisiyle Karadeniz ağzıyla konuşmaya başlayan oyuncu adeta yıllar öncesine dönmüş gibi göründü.

Ancak videonun sonunda yaşanan küçük detay takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kendisine seslenen birine cevap verirken Şerifoğlu’nun bir anda şiveden çıkıp “Efendim” demesi sosyal medyada esprili yorumların yapılmasına neden oldu.

Takipçileri Kahkahaya Boğuldu

Feyyaz Şerifoğlu’nun samimi ve doğal tavırları takipçilerinden de tam not aldı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan video özellikle Karadeniz şivesini bilen takipçilerin ilgisini çekti.

Oyuncunun karalahana çorbasıyla birlikte memleket kültürünü de ekrana taşıması paylaşımı daha da eğlenceli hale getirdi. Şerifoğlu’nun şivesini duyunca “Özüne döndü” yorumları yapanlar da oldu.

Ünlü oyuncu birkaç dakikalık bu eğlenceli paylaşımıyla hem Rizeli olduğunu bir kez daha hatırlattı hem de takipçilerine keyifli bir an yaşattı. Görünen o ki karalahana çorbası Şerifoğlu’nda sadece iştah değil, memleket özlemi de uyandırdı.

Benzer Haberler
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda! Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda!
Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi! Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi!
Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde! Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde!
Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam
Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: "Tarık'ın Büyük Dönüşümünü İzleyeceğiz!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!