Karalahana Çorbası Feyyaz Şerifoğlu’nu Özünden Çıkardı!

Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Muhtemel Aşk gibi yapımlarla tanınan Feyyaz Şerifoğlu bu kez oyunculuğuyla değil sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videoyla gündeme geldi. Aslen Rizeli olan ünlü oyuncu karalahana çorbası içerken çektiği videoda bir anda memleket şivesine dönünce ortaya oldukça keyifli görüntüler çıktı.

Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden karalahana çorbasını içerken konuşan Şerifoğlu Rize şivesiyle yaptığı yorumlarla takipçilerini güldürdü. Oyuncunun doğal halleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Bir Anda Şivesi Değişti

Videonun en dikkat çeken anı ise Şerifoğlu’nun konuşurken bir anda şiveye geçmesi oldu. Memleketinin etkisiyle Karadeniz ağzıyla konuşmaya başlayan oyuncu adeta yıllar öncesine dönmüş gibi göründü.

Ancak videonun sonunda yaşanan küçük detay takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kendisine seslenen birine cevap verirken Şerifoğlu’nun bir anda şiveden çıkıp “Efendim” demesi sosyal medyada esprili yorumların yapılmasına neden oldu.

Takipçileri Kahkahaya Boğuldu

Feyyaz Şerifoğlu’nun samimi ve doğal tavırları takipçilerinden de tam not aldı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan video özellikle Karadeniz şivesini bilen takipçilerin ilgisini çekti.

Oyuncunun karalahana çorbasıyla birlikte memleket kültürünü de ekrana taşıması paylaşımı daha da eğlenceli hale getirdi. Şerifoğlu’nun şivesini duyunca “Özüne döndü” yorumları yapanlar da oldu.

Ünlü oyuncu birkaç dakikalık bu eğlenceli paylaşımıyla hem Rizeli olduğunu bir kez daha hatırlattı hem de takipçilerine keyifli bir an yaşattı. Görünen o ki karalahana çorbası Şerifoğlu’nda sadece iştah değil, memleket özlemi de uyandırdı.