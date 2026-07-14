Zeki Alasya İddiasına Eşinden Sert Yanıt! Melek Baykal Hakkındaki O Sözler Kriz Çıkardı!

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisi yıllar sonra bu kez oyuncular arasında yaşandığı iddia edilen bir gerginlikle yeniden gündeme geldi. Dizide "Mert" karakterini canlandıran Balamir Emren'in katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı. Özellikle Melek Baykal ve merhum usta oyuncu Zeki Alasya hakkında söyledikleri magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Emren sette Melek Baykal'ı gördüğünde enerjisinin düştüğünü söylerken, Zeki Alasya ile Melek Baykal'ın ilk sezonun ardından bir daha konuşmadığını da iddia etti. Bu sözler kısa sürede gündem olunca gözler iki tarafa çevrildi.

Jülide Alasya İddiaları Yalanladı

Tartışmalar büyüyünce sessizliğini bozan isim Zeki Alasya'nın eşi Jülide Alasya oldu. Yazılı bir açıklama yapan Alasya ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Eşiyle Melek Baykal arasında hiçbir zaman küslük ya da husumet yaşanmadığını özellikle vurgulayan Jülide Alasya tam tersine ikilinin uzun yıllara dayanan güçlü bir dostluk kurduğunu ifade etti.

Bu açıklama, sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından en çok konuşulan gelişmelerden biri oldu.

Melek Baykal Da Sessiz Kalmadı

Konu hakkında açıklama yapan bir diğer isim ise Melek Baykal oldu. Sosyal medya hesabından sert ifadeler kullanan usta oyuncu Balamir Emren'in anlattıklarının gerçekle ilgisi olmadığını söyledi.

Baykal aradan geçen yaklaşık 15 yılın ardından böyle açıklamalar yapılmasını anlamlandıramadığını belirterek, adının bu şekilde gündeme getirilmesine tepki gösterdi. Hatta bundan sonra adını ve meslek hayatını bir daha anmamasını istedi.

Böylece yıllar sonra yeniden alevlenen Akasya Durağı polemiğinde hem Zeki Alasya'nın eşi hem Melek Baykal iddiaları net bir dille yalanlamış oldu. Ancak tartışmanın sosyal medyadaki yankıları bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.