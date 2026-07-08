Bergüzar Korel Formunu Yakaladı: 4 Ayda 20 Kilo Veren Ünlü Oyuncu Fethiye Sahillerinde

Türk sinema ve televizyon dünyasının en başarılı ve asil oyuncularından biri olan Bergüzar Korel son dönemde elde ettiği muazzam fiziksel değişimle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Kısa süre içinde tam 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen ünlü oyuncu yaz sezonunun tadını çıkarmak üzere soluğu Muğla'nın gözde tatil beldesi Fethiye'de aldı. Meslektaşı Halit Ergenç'le 2009 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren; Ali, Han ve Leyla adında üç çocuk annesi olan başarılı yıldız bir arkadaşıyla birlikte plajda vakit geçirirken objektiflere yansıdı. 4 ayda 20 kilo gibi ciddi bir kilo yönetimi başarısı gösteren Korel'in formda ve kusursuz görüntüsü sahildeki tüm bakışları üzerinde topladı.

"Çok Aç Kaldım, Açlıktan Ağladığım Zamanlar Oldu"

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda kendisi hakkında çıkan zayıflama yöntemlerine dair iddialara net ve çabasız bir dürüstlükle yanıt veren Bergüzar Korel, zayıflama sürecinin arkasındaki gerçekleri tüm şeffaflığıyla paylaşmıştı. Sosyal medyada ve magazin dünyasında çok konuşulan "İğneyle mi zayıfladın?" sorusuna samimi bir açıklama getiren ünlü oyuncu, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle özetlemişti:

"İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu."

"Bu Sefer Seni Seveceğim Yaz"

Fethiye'de sıcak havanın tadını çıkaran güzel oyuncu sahilde bir süre arkadaşıyla samimi bir sohbet gerçekleştirdikten sonra cep telefonuyla ilgilendi. İlerleyen dakikalarda ise kendisini Ege'nin serin sularına bırakarak yüzmenin keyfini çıkardı. Denizden çıktıktan sonra şezlonguna geçerek güneşlenmeye devam eden üç çocuk annesi oyuncunun fit görüntüsü kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Korel bu büyük fiziksel değişimin ve kilo verme sürecinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğraflarına ise lifestyle duruşunu özetleyen iddialı bir not eklemişti: "Bu sefer seni seveceğim yaz."

Disiplinli beslenme programı, saat 15.00'ten sonra hiçbir şey yemediği aralıklı oruç yöntemi ve yoğun spor takvimi sayesinde ulaştığı yeni görünümüyle büyük takdir toplayan karizmatik oyuncu bu doğal ve net tatil kareleriyle magazin gündeminin zirvesine oturdu.