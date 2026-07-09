Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!

Evliliklerinde 4. yılı kutlayan oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman'ın uçak yolculuğunda çekilen romantik karesi, Cedi'nin aşk dolu bakışlarıyla sosyal medyayı salladı.

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 15:55

Türk sinema ve televizyon dünyasının duru güzelliği ve yeteneğiyle takdir toplayan oyuncusu Ebru Şahin'le milli basketbolcumuz Cedi Osman mutlu evliliklerinde adlarından söz ettirmeye devam ediyor. 1 Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'nın tarihi şehri Ohrid'de resmi imzaları atan ardından 7 Temmuz'da Çeşme'de rüya gibi görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü çift dördüncü evlilik yıl dönümlerini kutlamanın sevincini yaşıyor. Yaşantılarını gözlerden uzak, sakin ve huzurlu bir lifestyle çizgisinde sürdürmeyi tercih eden gözde ikili bu kez çıktıkları bir uçak seyahati sırasında çekilen oldukça sade ama bir o kadar da romantik bir kareyle magazin gündemine oturdu.

Takipçilerden "Gerçek Aşk Bu" Yorumları Yağdı

Güzel oyuncu Ebru Şahin'in kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafta yolculuk esnasında eşine odaklanan Cedi Osman'ın aşk ve hayranlık dolu bakışları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Milli basketbolcunun eşine karşı sergilediği o samimi, korumacı ve derin bakış açısı kısa sürede internet dünyasında büyük bir sempati topladı. Dijital platformlarda dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutulan bu kareye hayranları tarafından "Gerçek aşk bu olsa gerek", "Bakışlarından sevgi akıyor" şeklinde binlerce övgü dolu yorum yapıldı.

Evlilik Yıl Dönümlerini Peş Peşe Nostaljik Karelerle Taçlandırdılar

Dün de evliliklerinde dördüncü yılı geride bırakmanın gururunu yaşayan Ebru Şahin bu özel ve anlamlı günü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir albümle taçlandırmıştı. Eşi Cedi Osman'la birlikte geçirdikleri mutlu anlardan derlenen peş peşe kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu doğal halleri ve samimi pozlarıyla adeta göz kamaştırmıştı. Çiftin hem yıl dönümü paylaşımları hem de uçaktaki çabasız aşk dolu yolculuk fotoğrafları, haftanın en çok konuşulan, iç ısıtan lifestyle ve magazin manşetleri arasındaki yerini aldı.

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