Çelik'ten Olay Tatil Pozu! "Nefret Ediyorum" Deyip Paylaştı

Çelik sevgilisi Elif Ünügür ile tatilden romantik bir kare paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı "Fotoğraf çektirmekten hâlâ nefret ediyorum" notu gündem oldu.

Çelik'ten Olay Tatil Pozu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2026 19:10

90'lı yılların en sevilen pop yıldızlarından Çelik bu kez yeni bir şarkısıyla değil, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Uzun zamandır gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı sevgilisi Elif Ünügür ile tatile çıkan ünlü şarkıcı birlikte çekildikleri samimi bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Çiftin doğal ve mutlu halleri kısa sürede büyük ilgi görürken, fotoğraftan çok altına yazdığı not konuşuldu. Çelik'in kendine has mizahını yansıtan paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

"Fotoğraf Çektirmekten Hâlâ Nefret Ediyorum"

Çelik sevgilisiyle verdiği romantik pozu paylaşırken esprili bir not eklemeyi de ihmal etmedi. "En sevdiğimle tatildeyim" diyerek Elif Ünügür'ü etiketleyen sanatçı, ardından da "Fotoğraf çektirmekten hâlâ nefret ediyorum." sözlerini yazdı.

Bu samimi itiraf takipçilerinin yüzünü güldürdü. Birçok kişi, yıllardır değişmeyen bu huyunu korumasını oldukça doğal ve eğlenceli buldu. Kimileri "Belli oluyor ama yine de çok güzel çıkmışsınız" derken, kimileri de ünlü sanatçının esprili tavrına yorumlarıyla eşlik etti.

Doğallığı Takipçilerinden Tam Not Aldı

Çelik sosyal medyada sık paylaşım yapan isimlerden biri olmasa da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başarıyor. Özellikle gösterişten uzak tavrı ve samimi paylaşımları, hayranlarının en çok sevdiği yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde de evinden görünen İstanbul manzarasını paylaşan sanatçı, Boğaz'a karşı gün batımını takipçileriyle buluşturmuştu. O paylaşımına da "Hayatta beni en dinlendiren şey evimin İstanbul manzarası." notunu ekleyerek şehrin kendisine verdiği huzuru anlatmıştı.

Bu kez ise romantik tatil karesiyle gündeme gelen Çelik hem sevgilisiyle verdiği doğal poz hem esprili açıklamasıyla sosyal medyada yine konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

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