Hülya Avşar'ın Kızı Zehra Çilingiroğlu Bambaşka Biri Oldu!

Zehra Çilingiroğlu Karadeniz'e özgü yöresel örtüyle verdiği pozunu "Özüme döndüm" notuyla paylaştı. Babası Kaya Çilingiroğlu'nu etiketleyen paylaşım sosyal medyada ilgi gördü.

Hülya Avşar'ın Kızı Zehra Çilingiroğlu Bambaşka Biri Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2026 19:01

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu bu kez gösterişli bir davet ya da özel hayatıyla değil yaptığı samimi bir sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Göz önünde yaşamayı çok tercih etmeyen Zehra, başına taktığı Karadeniz'e özgü yöresel örtüyle verdiği pozu takipçileriyle paylaşınca sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Paylaşımına da oldukça sıcak bir not düşen Çilingiroğlu "Tam özüme döndüm şimdi, teşekkürler" ifadelerini kullandı ve babası Kaya Çilingiroğlu'nu etiketledi. Bu detay da paylaşımı daha anlamlı hale getirdi.

Babasının Memleketine Selam Gönderdi

Herkesin bildiği gibi Zehra'nın annesi Hülya Avşar Balıkesirli babası Kaya Çilingiroğlu ise Trabzonlu. Bu kez tercih ettiği yöresel aksesuarla babasının memleketine küçük ama dikkat çeken bir selam göndermiş oldu.

Karadeniz kültürünü yansıtan örtüsüyle verdiği poz takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı. Pek çok kişi Zehra'nın bu doğal halini çok beğendiğini söylerken yöresel tarzın kendisine oldukça yakıştığını belirten yorumlar yaptı.

Doğallığıyla Beğeni Topladı

Zehra Çilingiroğlu son yıllarda sosyal medyada daha aktif olsa da magazin gündemine genellikle sade ve abartıdan uzak paylaşımlarıyla geliyor. Bu kez de gösterişli bir kombin yerine kültürel bir detayı öne çıkarması takipçilerinin hoşuna gitti.

Sosyal medyada yapılan yorumların büyük bölümü de bu yöndeydi. Kullanıcılar "Karadenizli havası çok yakışmış", "Doğallığı çok güzel" ve "Köklerini unutmaması çok hoş" gibi yorumlarla paylaşımı destekledi.

Kısacası Zehra Çilingiroğlu'nun tek bir fotoğrafı bile kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Özellikle "Özüme döndüm" notu ise paylaşımın en çok konuşulan detayı oldu.

Benzer Haberler
Çelik'ten Olay Tatil Pozu! Çelik'ten Olay Tatil Pozu! "Nefret Ediyorum" Deyip Paylaştı
Bircan Bali'den Haluk Levent Çıkışı! Ortalığı Karıştıran İddia Bircan Bali'den Haluk Levent Çıkışı! Ortalığı Karıştıran İddia
Kısmetse Olur'da Yumruklar Konuşacaktı! Reji Müdahale Etti Kısmetse Olur'da Yumruklar Konuşacaktı! Reji Müdahale Etti
Zeki Alasya İddiasına Eşinden Sert Yanıt! Melek Baykal Hakkındaki O Sözler Kriz Çıkardı! Zeki Alasya İddiasına Eşinden Sert Yanıt! Melek Baykal Hakkındaki O Sözler Kriz Çıkardı!
Taylor Swift'in Yıllarca Sakladığı Sır Ortaya Çıktı! Taylor Swift'in Yıllarca Sakladığı Sır Ortaya Çıktı!
Eda Ece'den Yıllar Sonra Olay İtiraf! Eda Ece'den Yıllar Sonra Olay İtiraf! "Utanç İçindeyim"
ÇOK OKUNANLAR
Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!
  • 09-07-2026 15:55

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma
  • 12-07-2026 13:23

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma

Bergüzar Korel Formunu Yakaladı: 4 Ayda 20 Kilo Veren Ünlü Oyuncu Fethiye Sahillerinde
  • 08-07-2026 14:01

Bergüzar Korel Formunu Yakaladı: 4 Ayda 20 Kilo Veren Ünlü Oyuncu Fethiye Sahillerinde