Hülya Avşar'ın Kızı Zehra Çilingiroğlu Bambaşka Biri Oldu!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu bu kez gösterişli bir davet ya da özel hayatıyla değil yaptığı samimi bir sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Göz önünde yaşamayı çok tercih etmeyen Zehra, başına taktığı Karadeniz'e özgü yöresel örtüyle verdiği pozu takipçileriyle paylaşınca sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Paylaşımına da oldukça sıcak bir not düşen Çilingiroğlu "Tam özüme döndüm şimdi, teşekkürler" ifadelerini kullandı ve babası Kaya Çilingiroğlu'nu etiketledi. Bu detay da paylaşımı daha anlamlı hale getirdi.

Babasının Memleketine Selam Gönderdi

Herkesin bildiği gibi Zehra'nın annesi Hülya Avşar Balıkesirli babası Kaya Çilingiroğlu ise Trabzonlu. Bu kez tercih ettiği yöresel aksesuarla babasının memleketine küçük ama dikkat çeken bir selam göndermiş oldu.

Karadeniz kültürünü yansıtan örtüsüyle verdiği poz takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı. Pek çok kişi Zehra'nın bu doğal halini çok beğendiğini söylerken yöresel tarzın kendisine oldukça yakıştığını belirten yorumlar yaptı.

Doğallığıyla Beğeni Topladı

Zehra Çilingiroğlu son yıllarda sosyal medyada daha aktif olsa da magazin gündemine genellikle sade ve abartıdan uzak paylaşımlarıyla geliyor. Bu kez de gösterişli bir kombin yerine kültürel bir detayı öne çıkarması takipçilerinin hoşuna gitti.

Sosyal medyada yapılan yorumların büyük bölümü de bu yöndeydi. Kullanıcılar "Karadenizli havası çok yakışmış", "Doğallığı çok güzel" ve "Köklerini unutmaması çok hoş" gibi yorumlarla paylaşımı destekledi.

Kısacası Zehra Çilingiroğlu'nun tek bir fotoğrafı bile kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Özellikle "Özüme döndüm" notu ise paylaşımın en çok konuşulan detayı oldu.