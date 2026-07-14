Bircan Bali'den Haluk Levent Çıkışı! Ortalığı Karıştıran İddia

AHBAP soruşturmasının ardından konuşan Bircan Bali geçmişte dernekle ilgili yaşadıklarını anlattı. Konteyner maliyetleri ve şeffaflık konusunda dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Bircan Bali'den Haluk Levent Çıkışı! Ortalığı Karıştıran İddia
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2026 18:56

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma magazin ve sosyal medyanın en çok konuştuğu konuların başına yerleşti. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 22 kişinin gözaltına alınmasının ardından birçok isim peş peşe açıklama yapmaya başladı. Bu isimlerden biri de sunucu Bircan Bali oldu.

Bali yıllar önce derneğin faaliyetleriyle ilgili bazı konuları sorguladığını ve o dönem yaşadıklarını ilk kez ayrıntılarıyla anlattı. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"Beni Uyardılar" Dedi

Bircan Bali geçmişte AHBAP'ın çalışma sistemini yakından görmek istediğini söyledi. Hatta derneğe katılıp işleyişi yerinde incelemek istediğini belirten Bali bu talebine olumlu yaklaşılmadığını iddia etti.

Kendi anlatımına göre derneğin nasıl çalıştığını öğrenmek istediğinde "Bu konular sizi ilgilendirmez. Her şeyimiz şeffaf." şeklinde bir yanıt aldığını öne sürdü. Bu cevap üzerine aklındaki soru işaretlerinin daha da arttığını ifade etti.

Konteyner Fiyatlarıyla İlgili İddiası Dikkat Çekti

Bircan Bali'nin en çok konuşulan açıklaması ise deprem dönemindeki konteyner maliyetleriyle ilgili oldu. Bali, o dönemde bir konteyner için kendisinden 64 bin lira talep edildiğini aynı özellikteki bir konteyneri ise 22 bin liraya bulduğunu söyledi.

Bu büyük fiyat farkını yetkililere sorduğunu anlatan Bali, "Bu iş daha düşük maliyetle yapılabiliyorsa kalan para ne olacak?" sorusuna cevap alamadığını iddia etti. Ardından da bugün gündeme gelen soruşturmayı hatırlatarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Öte yandan Bircan Bali'nin dile getirdiği iddialar kendi beyanlarından ibaret. Soruşturma ise halen devam ediyor ve süreçle ilgili nihai karar yargılama sonucunda netlik kazanacak.

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